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Банк развития профинансировал по программе поддержки малого и среднего бизнеса 4,5 тысячи проектов

09.06.2020 11:14 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Недвижимость, оборудование и автотехника - сферы, в чьи объекты сделал вклад Банк развития за шесть последних лет. За этот период по программе поддержки малого и среднего бизнеса банк профинансировал 4,5 тысячи проектов. Всего за пять месяцев года через своих партнеров Банк развития выделил свыше 117 миллионов рублей на поддержку малого предпринимательства. Основные заемщики (более 70 %) - это микропредприятия и ИП. Стоит отметить, больше всего в общем портфеле по сумме договоров занимают проекты, связанные с производственной деятельностью и деятельностью в области транспорта. 
 
 
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Недвижимость, оборудование и автотехника - сферы, в чьи объекты сделал вклад Банк развития за шесть последних лет. За этот период по программе поддержки малого и...
 
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