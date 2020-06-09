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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банк развития профинансировал по программе поддержки малого и среднего бизнеса 4,5 тысячи проектов Недвижимость, оборудование и автотехника - сферы, в чьи объекты сделал вклад Банк развития за шесть последних лет. За этот период по программе поддержки малого и...

Недвижимость, оборудование и автотехника - сферы, в чьи объекты сделал вклад Банк развития за шесть последних лет. За этот период по программе поддержки малого и среднего бизнеса банк профинансировал 4,5 тысячи проектов. Всего за пять месяцев года через своих партнеров Банк развития выделил свыше 117 миллионов рублей на поддержку малого предпринимательства. Основные заемщики (более 70 %) - это микропредприятия и ИП. Стоит отметить, больше всего в общем портфеле по сумме договоров занимают проекты, связанные с производственной деятельностью и деятельностью в области транспорта.