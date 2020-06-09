За выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении физлица должны уплатить госпошлину

Источник материала: Полесская правда



Подробнее об уплате физическими лицами госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении корреспонденту pinsknews.by рассказали в инспекции МНС по Пинскому району.

«Физические лица при обращении в специально уполномоченные государственные органы, иные уполномоченные организации за выдачей разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до получения такого разрешения обязаны уплатить госпошлину», – отметили в ИМНС по Пинскому району.

Ставки госпошлины установлены в базовых величинах в зависимости от массы автомобиля.

Освобождаются от государственной пошлины за выдачу разрешения плательщики в отношении транспортных средств, специально оборудованных для использования инвалидами, а также транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы по труду, занятости и социальной защите в соответствии с ранее действовавшим законодательством.

Ставки государственной пошлины за выдачу разрешения применяются в размере 50 процентов от установленной ставки в отношении транспортного средства, собственником которого является ветеран Великой Отечественной войны, инвалид I или II группы, при наличии медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей их годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 кВт (5 лошадиных сил).

В целях стимулирования спроса на электромобили по 31 декабря 2025 года не взимается государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в отношении легковых автомобилей категории M1 или M1G, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем.

В отношении транспортных средств, для которых срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении установлен два года, государственная пошлина уплачивается по ставке, увеличенной на коэффициент 2.