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В Минской области продолжается заготовка кормов

10.06.2020 09:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Зеленую массу убрали уже с половины площадей, а это около 150 тысяч гектаров. Например, в Крупском районе аграрии заготовили около 14 тысяч тонн сенажа. Только в одном хозяйстве - с полей в траншею - отправилось 3 тысячи тонн травянистых кормов. В планах же на заготовительный сезон - 18-20. Под первый укос отвели 1800 гектаров - это преимущественно злаковые культуры.  Всего в Беларуси зеленую массу убрали с 480 тысяч гектаров.
 
 
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Зеленую массу убрали уже с половины площадей, а это около 150 тысяч гектаров. Например, в Крупском районе аграрии заготовили около 14 тысяч тонн сенажа. Только в одном...
 
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