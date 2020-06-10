Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области продолжается заготовка кормов Зеленую массу убрали уже с половины площадей, а это около 150 тысяч гектаров. Например, в Крупском районе аграрии заготовили около 14 тысяч тонн сенажа. Только в одном...

Зеленую массу убрали уже с половины площадей, а это около 150 тысяч гектаров. Например, в Крупском районе аграрии заготовили около 14 тысяч тонн сенажа. Только в одном хозяйстве - с полей в траншею - отправилось 3 тысячи тонн травянистых кормов. В планах же на заготовительный сезон - 18-20. Под первый укос отвели 1800 гектаров - это преимущественно злаковые культуры. Всего в Беларуси зеленую массу убрали с 480 тысяч гектаров.