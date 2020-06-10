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Беларусь и Украина обсудили подготовку к III Форуму регионов

10.06.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Беларусь и Украина обсудили подготовку к III Форуму регионов
Подготовку к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гродно, обсудили в формате видеоконференции представители двух стран на заседании рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Белорусскую часть рабочей группы возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, украинскую — первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский.

На заседании стороны рассмотрели вопросы развития межрегионального и трансграничного сотрудничества, в том числе расширения договорно-правой базы, координации совместных мероприятий при подготовке и реализации новых трансграничных проектов, а также сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Центральной темой обсуждения стала подготовка к проведению осенью текущего года в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Как уточнили в посольстве Беларуси в Украине, особое внимание участники мероприятия уделили деловой программе форума. Торгово-промышленные палаты двух стран проинформировали о работе по подготовке девятого заседания Консультативного совета делового сотрудничества. «Отмечена заинтересованность белорусских и украинских регионов в подготовке к подписанию на площадке форума межрегиональных соглашений», — рассказали в дипмиссии.

Стороны отметили активный диалог между Беларусью и Украиной на высшем, высоком и региональном уровнях и подтвердили намерение развивать и углублять двусторонние торгово-экономические и гуманитарные связи, в том числе между регионами. Обсуждалась возможность создания объединений трансграничного сотрудничества.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси выступило с предложением активизировать двустороннее сотрудничество в области предупреждения и ликвидации ЧС, развивать систему мониторинга ЧС, особенно в пожароопасный период и во время весеннего половодья.

По информации БелТА

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