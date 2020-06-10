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В чем подноготная долга Беларуси перед «Газпромом»?

10.06.2020 17:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не прошло и четырех месяцев с момента подписания контракта на 2020 год, как Беларусь и российский «Газпром» оказались на грани очередного скандала. Российская газовая монополия обвиняет Минск в накопившейся задолженности в 165 млн долларов, Беларуси не нравится качество поставляемого газа. TUT.BY попытался выяснить подноготную данного спора.


Какие претензии стороны предъявили друг другу?

14 февраля Беларусь подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны на 2020 год. Цена была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.

В апреле, когда цены на газ существенно снизились на фоне пандемии и падения нефтяных котировок, Минск стал требовать от «Газпрома» пересмотра контракта. Однако Москва, можно сказать, не реагировала на такие предложения.

А 29 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения Минском долга за поставленный газ в размере 165,57 млн долларов.

В ответ Минэнерго Беларуси заявило, что Минск не имеет задолженности за импортируемый природный газ, но есть разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

Что такое калорийность газа?

Калорийность — один из основных показателей качества газа. Можно сказать, что это количество тепла, которое получается от сжигания газа. Чем выше калорийность газа, тем меньше его нужно, чтобы вскипятить, например, воду в чайнике на газовой плите. Более калорийный газ имеет более высокую цену.

Показатель калорийности предусмотрен газовыми контрактами. Интересно, что в Европе цена и объем газа измеряются не за тысячу кубометров, а за МВт·ч. Это позволяет покупателю более точно рассчитывать свои потребности в голубом топливе.

Получается, что «Газпром» поставлял разбавленный газ?

Нет, белорусская сторона так однозначно не утверждает. Начнем с того, что «Газпром» как бы вообще не при делах. Разногласия по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности возникли между тремя субъектами хозяйствования — «Белтопгаз», «Нафтан» и «Газпром трансгаз Беларусь». Как выяснилось, белорусская «дочка» Газпрома имеет отдельные договоры с «Белтопгазом», который объединяет все облгазы страны, и «Нафтаном», одним из крупнейших потребителей газа в стране.


Для урегулирования возникших разногласий, считают в Минэнерго Беларуси, «Газпром трансгаз Беларусь» должен представить в «Белтопгаз» методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси. То есть российская сторона должна доказать, что с ее топливом все путем.

Источники TUT.BY в газовой сфере сомневаются, что «тут дело в калорийности». Они считают, что «если допустить, что были какие-то вопросы к качеству газа, его калорийности, то они минимальные и сумма [в 165 млн долларов за несколько месяцев] не наберется». В противном случае «это был бы скандал как с „грязной“ нефтью, никто бы не утаивал информацию».

Плюс ко всему именно в интересах «Газпрома», чтобы «к качеству его товара не было вопросов». В 2017 года Польша приостановила отбор в свою газотранспортную систему российского газа из трубопровода «Ямал-Европа» из-за его низкого качества. «Газпром» тогда сообщил, что некачественный газ стал подаваться по трубопроводу из-за «технических проблем», и эти проблемы были оперативно разрешены.

Тогда из-за чего образовался долг?

Наблюдатели обращают внимание на следующие моменты. 14 февраля, то есть в день подписания газового контракта на 2020 года, Александр Лукашенко заявил, что не собирается полностью рассчитываться с белорусской «дочкой» «Газпрома». Речь шла о надбавке «Газпром трансгаз Беларусь» за доставку газа потребителям в лице облгазов и «Нафтана». То есть белорусская «дочка» «Газпрома» покупает газ на границе с РФ по 127 долларов за тысячу кубометров (без НДС), а затем продает его внутренним потребителям с наценкой в районе 19−20 долларов. Эта надбавка была предусмотрена соглашением при продаже белорусской газотранспортной системы «Белтрансгаз» «Газпрому» в 2011 году за 5 млрд долларов. Так вот, если умножить 19−20 долларов за тысячу кубометров на объем уже поставленного газа в 7−8 млрд кубометров (точные данные, когда начал накапливаться долг, стороны не раскрывают), то получится сумма в районе 130−160 млн долларов.

Кажется, недавно Беларусь уже имела задолженность перед «Газпромом»?

Действительно, в начале 2016 года Беларусь перестала оплачивать газ по контрактной цене в 132 долларов за тысячу кубометров, а установила для себя более «справедливую» цену в размере около 100 долларов за тысячу кубометров. «Газпром трансгаз Беларусь» был вынужден даже подать в суд, считая, что облгазы недоплачивают за природный газ, поставляемый в страну.

К марту 2017 года задолженность достигла 726 млн долларов. Вскоре конфликт удалось разрешить, придумав «перетаможку» 6 млн тонн нефти. В итоге Беларусь полностью погасила накопившуюся задолженность перед «Газпромом». Стороны зафиксировали новые контрактные цены на газ: 141 долларов — до конца 2017 года, 129 долларов — в 2018 году и 127 долларов — в 2019 году.

Когда может разрешиться спор?

За последние 2 недели «Газпром» и Минэнерго Беларуси обменялись несколькими публичными заявлениями. Из них следует, что переговоры продолжаются, стороны стоят на своем.

«Газпром» требует от Минска сначала погасить накопившийся долг за поставки газа, а потом приступить к переговорам по условиям поставки газа в 2021 году. Об изменении цены на газ в 2020 году российская монополия даже не ведет речи.


Фото: Reuters

Белорусская сторона требует от «Газпрома» доказать, что тот поставляет в Беларусь высококалорийный газ, и настаивает на пересмотре цены на 2020 год.

«За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — заявили в пресс-службе Минэнерго Беларуси по итогам вчерашних переговоров министров энергетики Беларуси и России Виктора Каранкевича и Александра Новака.

От других комментариев в Минэнерго Беларуси и «Газпроме» отказались.

Если проводить параллели с 2016—2017 годами, то стоит сказать, что тогда Москва не бездействовала. В качестве ответной меры Россия снизила поставки нефти в Беларусь, ввела ограничения на белорусский экспорт, «заморозила» перечисление транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Точку в конфликте поставила встреча президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые утвердили вариант с «перетаможкой» нефти. Сейчас же все предложения Минска не находят одобрения в Москве.

Какие варианты разрешения спора предлагала Беларусь?

Александр Лукашенко неоднократно требовал выполнения договоренности о переходе на внутрироссийские цены при поставках Минску, которая, по его словам, была достигнута в 2011 года при продаже Газпрому «Белтрансгаза». Однако где такие договоренности зафиксированы — неизвестно.

После введения карантинных мер из-за пандемии и резкого снижения нефтяных котировок цены на газ упали на спотовых рынках в Европе до исторического минимума, в результате чего Минску пришлось платить за российский газ дороже, чем европейским потребителям. Поэтому Лукашенко опять стал заявлять о нарушении договоренностей и предлагал снизить цену.

Минэнерго Беларуси в качестве одного из вариантов предложило покупать часть российского газа на бирже. Кроме того, Минск хотел снизить тариф на транспортировку газа в Евразийском экономическом союзе (сейчас для Беларуси это в три раза выше, чем для России). Но Владимир Путин четко дал понять, что унифицировать тариф на транзит газа в ЕАЭС «можно лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения». Апелляции к калорийности газа пока также не принесли желаемого результата.

 
Теги: Минск
 
 
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Не прошло и 4 месяцев с момента подписания контракта на 2020 год, как Беларусь и российский «Газпром» оказались на грани очередного скандала. Российская газовая...
 
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