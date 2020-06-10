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В чем подноготная долга Беларуси перед «Газпромом»?
10.06.2020 17:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не прошло и четырех месяцев с момента подписания контракта на 2020 год, как Беларусь и российский «Газпром» оказались на грани очередного скандала. Российская газовая монополия обвиняет Минск в накопившейся задолженности в 165 млн долларов, Беларуси не нравится качество поставляемого газа. TUT.BY попытался выяснить подноготную данного спора.
Какие претензии стороны предъявили друг другу?
14 февраля Беларусь
В апреле, когда цены на газ существенно снизились на фоне пандемии и падения нефтяных котировок, Минск стал требовать от «Газпрома» пересмотра контракта. Однако Москва, можно сказать, не реагировала на такие предложения.
А 29 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер
В ответ Минэнерго Беларуси
Что такое калорийность газа?
Калорийность — один из основных показателей качества газа. Можно сказать, что это количество тепла, которое получается от сжигания газа. Чем выше калорийность газа, тем меньше его нужно, чтобы вскипятить, например, воду в чайнике на газовой плите. Более калорийный газ имеет более высокую цену.
Показатель калорийности предусмотрен газовыми контрактами. Интересно, что в Европе цена и объем газа измеряются не за тысячу кубометров, а за МВт·ч. Это позволяет покупателю более точно рассчитывать свои потребности в голубом топливе.
Получается, что «Газпром» поставлял разбавленный газ?
Нет, белорусская сторона так однозначно не утверждает. Начнем с того, что «Газпром» как бы вообще не при делах. Разногласия по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности возникли между тремя субъектами хозяйствования — «Белтопгаз», «Нафтан» и «Газпром трансгаз Беларусь». Как выяснилось, белорусская «дочка» Газпрома имеет отдельные договоры с «Белтопгазом», который объединяет все облгазы страны, и «Нафтаном», одним из крупнейших потребителей газа в стране.
Для урегулирования возникших разногласий, считают в Минэнерго Беларуси, «Газпром трансгаз Беларусь» должен представить в «Белтопгаз» методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси. То есть российская сторона должна доказать, что с ее топливом все путем.
Источники TUT.BY в газовой сфере сомневаются, что «тут дело в калорийности». Они считают, что «если допустить, что были какие-то вопросы к качеству газа, его калорийности, то они минимальные и сумма [в 165 млн долларов за несколько месяцев] не наберется». В противном случае «это был бы скандал как с „грязной“ нефтью, никто бы не утаивал информацию».
Плюс ко всему именно в интересах «Газпрома», чтобы «к качеству его товара не было вопросов». В 2017 года Польша
Тогда из-за чего образовался долг?
Наблюдатели обращают внимание на следующие моменты. 14 февраля, то есть в день подписания газового контракта на 2020 года, Александр Лукашенко
Кажется, недавно Беларусь уже имела задолженность перед «Газпромом»?
Действительно, в начале 2016 года Беларусь перестала оплачивать газ по контрактной цене в 132 долларов за тысячу кубометров, а установила для себя более «справедливую» цену в размере около 100 долларов за тысячу кубометров. «Газпром трансгаз Беларусь»
К марту 2017 года задолженность достигла 726 млн долларов. Вскоре конфликт удалось разрешить, придумав «перетаможку» 6 млн тонн нефти. В итоге Беларусь полностью погасила накопившуюся задолженность перед «Газпромом». Стороны зафиксировали новые контрактные цены на газ: 141 долларов — до конца 2017 года, 129 долларов — в 2018 году и 127 долларов — в 2019 году.
Когда может разрешиться спор?
За последние 2 недели «Газпром» и Минэнерго Беларуси обменялись несколькими публичными заявлениями. Из них следует, что переговоры продолжаются, стороны стоят на своем.
«Газпром» требует от Минска сначала погасить накопившийся долг за поставки газа, а потом приступить к переговорам по условиям поставки газа в 2021 году. Об изменении цены на газ в 2020 году российская монополия даже не ведет речи.
Белорусская сторона требует от «Газпрома» доказать, что тот поставляет в Беларусь высококалорийный газ, и настаивает на пересмотре цены на 2020 год.
«За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — заявили в пресс-службе Минэнерго Беларуси по итогам вчерашних переговоров министров энергетики Беларуси и России Виктора Каранкевича и Александра Новака.
От других комментариев в Минэнерго Беларуси и «Газпроме» отказались.
Если проводить параллели с 2016—2017 годами, то стоит сказать, что тогда Москва не бездействовала. В качестве ответной меры Россия снизила поставки нефти в Беларусь, ввела ограничения на белорусский экспорт, «заморозила» перечисление транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Точку в конфликте поставила встреча президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые утвердили вариант с «перетаможкой» нефти. Сейчас же все предложения Минска не находят одобрения в Москве.
Какие варианты разрешения спора предлагала Беларусь?
Александр Лукашенко неоднократно требовал выполнения договоренности о переходе на внутрироссийские цены при поставках Минску, которая, по его словам, была достигнута в 2011 года при продаже Газпрому «Белтрансгаза». Однако где такие договоренности зафиксированы — неизвестно.
После введения карантинных мер из-за пандемии и резкого снижения нефтяных котировок цены на газ упали на спотовых рынках в Европе до исторического минимума, в результате чего Минску пришлось платить за российский газ дороже, чем европейским потребителям. Поэтому Лукашенко опять стал заявлять о нарушении договоренностей и предлагал снизить цену.
Минэнерго Беларуси в качестве одного из вариантов предложило покупать часть российского газа на бирже. Кроме того, Минск хотел снизить тариф на транспортировку газа в Евразийском экономическом союзе (сейчас для Беларуси это в три раза выше, чем для России). Но Владимир Путин четко дал понять, что унифицировать тариф на транзит газа в ЕАЭС «можно лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения». Апелляции к калорийности газа пока также не принесли желаемого результата.
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Не прошло и 4 месяцев с момента подписания контракта на 2020 год, как Беларусь и российский «Газпром» оказались на грани очередного скандала. Российская газовая...
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