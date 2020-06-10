Нефтепровод Гомель - Горки начнут строить 1 ноября «через поля и леса». Он обойдется в 300 млн рублей

Источник материала: Tut.by

Стоимость строительства нефтепровода Гомель — Горки, который пройдет в междуречье Сожа и Днепра, составит около 300 млн рублей. Об этом заявил « Вестнику «Белнефтехима » Андрей Карабань, заместитель гендиректора компании-заказчика проекта «Гомельтранснефть Дружба».





29 апреля Александр Лукашенко подписал распоряжение о строительстве в 2020—2023 годах нефтепровода Гомель — Горки «в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь». В концерне «Белнефтехим» пояснили , что новая «перемычка» позволит соединить «северную» и «южную» ветку нефтепровода «Дружба» на территории Беларуси, а по факту свяжет НПЗ в Новополоцке и Мозыре, что обеспечит переток нефти, получаемой из портов Черного и Балтийского морей.

Общая протяженность нефтепровода Гомель — Горки составит 207 км, максимальный объем перекачки — 6 млн тонн нефти в год.

Финансироваться строительство «трубы» будет за счет собственных средств «Гомельтранснефть Дружба».

— Примерная стоимость проекта, включая заполнение трубы технологической нефтью, составляет около 300 млн рублей, — сказал Карабань.

Уже заключен договор о проектировании с генеральной проектной организацией — ПО «Белоруснефть».

— Строить будем очередями, девять из которых — это линейная часть, как говорится, от задвижки до задвижки, десятая — НПС «Гомель», одиннадцатая — НПС «Горки», а двенадцатая — промежуточная станция, которая понадобится, когда мощность перекачки превзойдет 4 млн тонн в год. Проект первой очереди с экспертизой будет готов 30 октября 2020 года, а 1 ноября мы планируем приступить к строительно-монтажным работам, — пояснил заместитель гендиректора «Гомельтранснефть Дружба».

Новый трубопровод будет проходить по Гомельскому, Буда-Кошелевскому, Чечерскому, Кормянскому районам Гомельской области и Чериковскому, Славгородскому и Кричевскому районам Могилевской области. Крупные водные преграды «перемычка» пересекать не будет.

— Мы специально проложили маршрут в междуречье Сожа и Днепра. Это позволит избежать сложного строительства подводных переходов, а также обезопасит окружающую среду в случае аварийных ситуаций и сэкономит финансовые средства. Перепад высот на маршруте составит до 100 метров. Как показывают гидравлические расчеты, на перекачке это не отразится. Наш маршрут пролегает только через поля и леса. Разумеется, природоохранное законодательство будет полностью соблюдено, — заверил Александр Карабань.



Фото: belchemoil.by

В настоящее время Беларусь пытается диверсифицировать поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических разногласий с основным поставщиком — Россией. При этом имеются логистические сложности с поставками нефти из альтернативных источников на два нефтеперерабатывающих завода одновременно. Из порта Одессы нефть прокачивается в Беларусь по нефтепроводу Одесса — Броды и далее через «трубу» Броды — Мозырь на Мозырский НПЗ. При поставках через порт Клайпеды нефть доставляется на «Нафтан» по железной дороге. При строительстве «перемычки» между нефтеперекачивающими станциями в Гомеле и Горках у заводов появится возможность делиться сырьем между собой.