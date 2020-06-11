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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Срок возвращения валютной выручки в Беларусь будут определять предприятия Совет Республики накануне одобрил поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. Нововведение позволит снизить административную...

Совет Республики накануне одобрил поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. Нововведение позволит снизить административную нагрузку на бизнес, повысит эффективность работы и конкурентоспособность предприятий на внешних рынках.Также законопроект позволяет без ограничений проводить операции, связанные с движением капитала физлицам и открывать зарубежные счета предприятиям. Вместо разрешительного порядка - система мониторинга. Необходимо лишь уведомить Нацбанк о характере этих операций.