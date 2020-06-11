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Срок возвращения валютной выручки в Беларусь будут определять предприятия
11.06.2020 09:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСовет Республики накануне одобрил поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. Нововведение позволит снизить административную нагрузку на бизнес, повысит эффективность работы и конкурентоспособность предприятий на внешних рынках.
Сергей Калечиц, зампредседателя правления Нацбанка Беларуси: "В законопроекте также закреплен перечень исключительных случаев, когда в экономике будут оставаться расчеты, разрешенные внутри страны. Это случаи, которые либо имеют железное экономическое обоснование, либо неизбежны. Все остальное - это белорусский рубль как средство платежа. То, за что мы боремся в рамках девалютизации и повышения доверия к национальной валюте".
Также законопроект позволяет без ограничений проводить операции, связанные с движением капитала физлицам и открывать зарубежные счета предприятиям. Вместо разрешительного порядка - система мониторинга. Необходимо лишь уведомить Нацбанк о характере этих операций.
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Совет Республики накануне одобрил поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. Нововведение позволит снизить административную...
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