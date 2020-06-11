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Срок возвращения валютной выручки в Беларусь будут определять предприятия

11.06.2020 09:04 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Совет Республики накануне одобрил поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. Нововведение позволит снизить административную нагрузку на бизнес, повысит эффективность работы и конкурентоспособность предприятий на внешних рынках. 

Сергей Калечиц, зампредседателя правления Нацбанка Беларуси: "В законопроекте также закреплен перечень исключительных случаев, когда в экономике будут оставаться расчеты, разрешенные внутри страны. Это случаи, которые либо имеют железное экономическое обоснование, либо неизбежны. Все остальное - это белорусский рубль  как средство платежа. То, за что мы боремся в рамках девалютизации и повышения доверия к национальной валюте".

Также законопроект позволяет без ограничений проводить операции, связанные с движением капитала физлицам и открывать зарубежные счета предприятиям. Вместо разрешительного порядка -  система мониторинга. Необходимо лишь уведомить Нацбанк о характере этих операций.

 
 
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Совет Республики накануне одобрил поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. Нововведение позволит снизить административную...
 
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