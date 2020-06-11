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В Беларуси предлагают эксперимент по выпуску банками токенов

11.06.2020 10:56 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новшества в цифровом мире решили опробовать и белорусские регуляторы. Банки планируют эксперимент по выпуску токенов. Согласно подготовленному проекту указа, в нем смогут участвовать 12 банков. При выпуске токенов они смогут привлекать от нерезидентов  иностранную валюту и белорусские рубли, а от резидентов - только белорусские рубли. Также им разрешат приобретать токены третьих лиц, в том числе и других банков. Заключение сделок будет исключительно через посредничество резидентов ПВТ. Получение банками криптовалют не допускается. Эксперимент планируют провести с 1 января следующего года по начало 2024-го.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новшества в цифровом мире решили опробовать и белорусские регуляторы. Банки планируют эксперимент по выпуску токенов. Согласно подготовленному проекту указа, в...
 
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