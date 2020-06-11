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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первая партия американской нефти "Баккен” сегодня поступит на "Нафтан" Как заявили в Белнефтехиме, проблем с переработкой легких нефтепродуктов возникнуть не должно, каждый сорт тщательно тестируется в лабораторных условиях....

Как заявили в Белнефтехиме, проблем с переработкой легких нефтепродуктов возникнуть не должно, каждый сорт тщательно тестируется в лабораторных условиях. Напомним, только в этом году в нашу страну по линии нового партнерства из США, Азербайджана и Норвегии уже прибыло 12 танкеров с нефтью общим объемом более 1 миллиона тонн.