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Первая партия американской нефти "Баккен” сегодня поступит на "Нафтан"
11.06.2020 09:18 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКак заявили в Белнефтехиме, проблем с переработкой легких нефтепродуктов возникнуть не должно, каждый сорт тщательно тестируется в лабораторных условиях. Напомним, только в этом году в нашу страну по линии нового партнерства из США, Азербайджана и Норвегии уже прибыло 12 танкеров с нефтью общим объемом более 1 миллиона тонн.
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Как заявили в Белнефтехиме, проблем с переработкой легких нефтепродуктов возникнуть не должно, каждый сорт тщательно тестируется в лабораторных условиях....
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