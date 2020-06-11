5500 «квадратов» офисных помещений и 1000 - столовая. МАЗ выставил на аукцион свои активы

- Изначально мы собирались здесь собирать исключительно автобусы. Однако потом планы по поводу здания изменились, мы оптимизировали наше производство, и теперь все то, что собирались делать на этом объекте, можем выполнять на нашей основной площадке. Поэтому нам это здание сейчас не нужно, а это дополнительные вложения, поэтому решили выставить на аукцион, - рассказали в ОАО «МАЗ».

Строительство здания было начато в 2008 году, а остановлено в 2011. По техническому паспорту готовность объекта составляет 70%. Назначение здания - административно-хозяйственное.