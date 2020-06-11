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5500 «квадратов» офисных помещений и 1000 - столовая. МАЗ выставил на аукцион свои активы
11.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», выставило на аукцион здание «Административно-бытовых и вспомогательных помещений МАЗ по ул. Машиностроителей» общей площадью 12 555,8 квадратных метров. Соответствующее объявление
ОАО «МАЗ» выставило на аукцион незавершенное законсервированное капитальное строение на улице Машиностроителей. Участок, на котором расположен объект, имеет площадь в 2,3887 га., и находится недалеко от выхода станции метро «Могилевская» за ТРЦ «МОМО».
- Изначально мы собирались здесь собирать исключительно автобусы. Однако потом планы по поводу здания изменились, мы оптимизировали наше производство, и теперь все то, что собирались делать на этом объекте, можем выполнять на нашей основной площадке. Поэтому нам это здание сейчас не нужно, а это дополнительные вложения, поэтому решили выставить на аукцион, - рассказали в ОАО «МАЗ».
Строительство здания было начато в 2008 году, а остановлено в 2011. По техническому паспорту готовность объекта составляет 70%. Назначение здания - административно-хозяйственное.
Общая площадь объекта - 12 555,8 кв. м. Однако в ОАО «МАЗ» нам уточнили, что фактическая площадь может отличаться, так как представленную на сайте считали по наружному периметру здания.
- По планам в объекте было выделено примерно 5500 квадратных метров под офисные и административные помещения, под вспомогательные и бытовые помещения 6200 «квадратов». Предполагалось, что столовая займет 1000 квадратных метров, и производство должно было занять 1200 квадратных метров, - рассказали в ОАО «МАЗ». – Однако из-за того, что здание носит многофункциональное назначение, то эти метры можно переназначать. То есть за счет столовой увеличить производственные, или за счет производственных административные.
Помимо самого здания в лот входят: инженерные сети (общие затраты); теплотрасса; наружные сети канализации; наружные сети водопровода; ограждение АБК АЗ; благоустройство; логотип ЗУБР (!); система ПТО ПТ 7637; монорельс ПТ 7735; монорельс ПТ 7648; кран подвесной мод. ПТ 6946-03.00.000 (5 шт.); шкаф ШРС 1-26.
Начальная сумма, с которой начнутся торги, - 12 137 230 рублей (почти $5 132 000). Сумма задатка - 1 210 000 бел. руб. Пройдут торги 7 июля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
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ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», выставило на аукцион здание «Административно-бытовых и вспомогательных помещений МАЗ по ул....
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