Правительство в ближайшее время определит резервы для роста экономики

Правительство в ближайшее время рассмотрит основные результаты реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для выхода экономики на траекторию роста. Об этом сегодня в парламенте заявил премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко отметил, что в текущей деятельности правительство будет исходить из необходимости решения задач восстановления экономики от последствий мирового кризиса, вызванного пандемией. Пакет антикризисных мер уже реализуется. «Правительство уже в новом составе на ближайшем заседании Президиума Совета Министров рассмотрит основные результаты принимаемых мер поддержки, а также определит резервы для выхода экономики на траекторию роста», — анонсировал он.

БелТА