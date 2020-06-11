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Правительство в ближайшее время определит резервы для роста экономики

11.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Правительство в ближайшее время определит резервы для роста экономики
Фото из архива

Правительство в ближайшее время рассмотрит основные результаты реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для выхода экономики на траекторию роста. Об этом сегодня в парламенте заявил премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко отметил, что в текущей деятельности правительство будет исходить из необходимости решения задач восстановления экономики от последствий мирового кризиса, вызванного пандемией. Пакет антикризисных мер уже реализуется. «Правительство уже в новом составе на ближайшем заседании Президиума Совета Министров рассмотрит основные результаты принимаемых мер поддержки, а также определит резервы для выхода экономики на траекторию роста», — анонсировал он.

БелТА

 
 
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Фото из архива Правительство в ближайшее время рассмотрит основные результаты реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы
 
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