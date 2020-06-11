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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания "Белавтодор" прошла процедуру листинга Новый этап развития Белорусской валютно-фондовой биржи. Впервые акции отечественной компании с государственной долей собственности в уставном капитале...

Новый этап развития Белорусской валютно-фондовой биржи. Впервые акции отечественной компании с государственной долей собственности в уставном капитале получили публичный статус. О том, что такое процедура листинга и почему не каждое предприятие может рассчитывать на попадание в котировальные листы, репортажБелавтодор прошел процедуру листинга и стал первой компанией с госдолей в уставном фонде, акции которой допущены к торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже. Для инвесторов листинг - это фактически проверка компании на финансовую надежность.Еще в прошлом году Белавтодор оценил собственный капитал акционерного общества более чем в 143 миллиона рублей. Деньги по биржевым меркам Беларуси довольно солидные. Тем не менее, для получения публичного статуса одного уставного фонда недостаточно. Нынче закрепиться на бирже с репутацией надежного игрока можно, только пройдя процедуру листинга.Так, для того чтобы успешно пройти листинг и выйти на Белорусскую биржу, необходимо соблюсти ряд правил:• работать компания должна не менее одного года;• стоимость ее чистых активов должна превышать 1 тыс. базовых величин;• при этом размер доли государства в уставном фонде установлен на уровне 75 %;• фирма должна прибыльно работать. Так, низкая маржа и чистый убыток по итогам года недопустимы.Для Белавтодора выход на биржу - одно из перспективных направлений развития. Компания ставит довольно смелые планы на будущее - к 2023 году выйти на выручку в 470 млн долларов. И здесь зарубежные инвестиции могут быть очень полезны. Впрочем, для того чтобы на них рассчитывать, предприятию необходимо было частично перестроить свою работу.Несмотря на кажущуюся сложность процедуры листинга, сегодня около десяти отечественных компаний готовы повторить путь Белавтодора и шагнуть в биржевые списки. Эксперты отрасли уверены: тенденция тяготения к публичности почти наверняка повысит привлекательность белорусских предприятий в глазах зарубежных инвесторов, что должно положительно сказаться в том числе и на финансовой состоятельности компаний.