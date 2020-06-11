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Компания "Белавтодор" прошла процедуру листинга

11.06.2020 11:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новый этап развития Белорусской валютно-фондовой биржи. Впервые  акции отечественной компании с государственной долей собственности в уставном капитале получили публичный статус. О том, что такое процедура листинга и почему не каждое предприятие может рассчитывать на попадание в котировальные листы,  репортаж  Евгения Каллаура.

Белавтодор прошел процедуру листинга и стал первой компанией с госдолей в уставном фонде, акции которой допущены к торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже. Для инвесторов листинг - это фактически проверка компании на финансовую надежность.

Еще в  прошлом  году Белавтодор оценил собственный капитал акционерного общества    более чем   в 143 миллиона  рублей. Деньги   по биржевым  меркам  Беларуси  довольно солидные. Тем  не менее,  для получения публичного статуса  одного уставного фонда  недостаточно. Нынче закрепиться на бирже  с репутацией надежного игрока  можно, только пройдя процедуру листинга.   

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи: "Наши условия,  которые существуют сегодня по допуску в  котировальные листы, не задумывались в  виде велосипеда. Был изучен опыт зарубежных  стран,  зарубежных  компаний Польши,  Российской Федерации, Казахстана. Мы взяли те лучшие наработки,  которые есть в зарубежной практике, применили этот опыт на юридические условия республики. Выработали и для рынка, и для предприятий условия". 

Так, для того чтобы успешно пройти листинг и выйти на Белорусскую биржу, необходимо соблюсти ряд правил:

• работать компания должна  не менее одного года;

• стоимость ее чистых активов должна превышать 1 тыс. базовых величин;

• при этом  размер доли государства  в  уставном фонде установлен на уровне 75 %;

• фирма должна  прибыльно работать. Так, низкая маржа и чистый убыток по итогам года  недопустимы.  

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:  "Да, не каждая компания  может войти в списки, поскольку есть жесткие требования по вхождению в эти котировальные листы, на эти площадки". 

Для  Белавтодора выход на биржу - одно из перспективных направлений развития.  Компания ставит довольно смелые планы на будущее -  к 2023 году выйти на выручку в 470 млн долларов.  И здесь  зарубежные инвестиции могут быть очень полезны. Впрочем,  для того чтобы на них рассчитывать, предприятию необходимо было частично перестроить свою работу.  

Алексей Васильев, первый зампредседателя Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Потребовалась очень серьезная работа.  Первое - необходимо было решить задачу,  в том  числе и  с  корпоративным управлением,  о котором мы в последнее время очень часто говорим. Это одно из основных условий.  Второе - это необходимо было выйти на прибыльную работу. Это тоже немаловажный фактор, который позволил нам закрепиться в листе и расположиться под номером 1". 

Несмотря на кажущуюся сложность процедуры  листинга,  сегодня  около десяти отечественных компаний  готовы  повторить путь  Белавтодора и шагнуть в биржевые списки. Эксперты отрасли уверены: тенденция тяготения к публичности почти наверняка  повысит привлекательность белорусских предприятий в  глазах зарубежных  инвесторов, что  должно положительно сказаться в том числе и на финансовой состоятельности компаний. 

 
 
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Новый этап развития Белорусской валютно-фондовой биржи. Впервые  акции отечественной компании с государственной долей собственности в уставном капитале...
 
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