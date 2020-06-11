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Компания "Белавтодор" прошла процедуру листинга
11.06.2020 11:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНовый этап развития Белорусской валютно-фондовой биржи. Впервые акции отечественной компании с государственной долей собственности в уставном капитале получили публичный статус. О том, что такое процедура листинга и почему не каждое предприятие может рассчитывать на попадание в котировальные листы, репортаж Евгения Каллаура.
Белавтодор прошел процедуру листинга и стал первой компанией с госдолей в уставном фонде, акции которой допущены к торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже. Для инвесторов листинг - это фактически проверка компании на финансовую надежность.
Еще в прошлом году Белавтодор оценил собственный капитал акционерного общества более чем в 143 миллиона рублей. Деньги по биржевым меркам Беларуси довольно солидные. Тем не менее, для получения публичного статуса одного уставного фонда недостаточно. Нынче закрепиться на бирже с репутацией надежного игрока можно, только пройдя процедуру листинга.
Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи: "Наши условия, которые существуют сегодня по допуску в котировальные листы, не задумывались в виде велосипеда. Был изучен опыт зарубежных стран, зарубежных компаний Польши, Российской Федерации, Казахстана. Мы взяли те лучшие наработки, которые есть в зарубежной практике, применили этот опыт на юридические условия республики. Выработали и для рынка, и для предприятий условия".
Так, для того чтобы успешно пройти листинг и выйти на Белорусскую биржу, необходимо соблюсти ряд правил:
• работать компания должна не менее одного года;
• стоимость ее чистых активов должна превышать 1 тыс. базовых величин;
• при этом размер доли государства в уставном фонде установлен на уровне 75 %;
• фирма должна прибыльно работать. Так, низкая маржа и чистый убыток по итогам года недопустимы.
Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи: "Да, не каждая компания может войти в списки, поскольку есть жесткие требования по вхождению в эти котировальные листы, на эти площадки".
Для Белавтодора выход на биржу - одно из перспективных направлений развития. Компания ставит довольно смелые планы на будущее - к 2023 году выйти на выручку в 470 млн долларов. И здесь зарубежные инвестиции могут быть очень полезны. Впрочем, для того чтобы на них рассчитывать, предприятию необходимо было частично перестроить свою работу.
Алексей Васильев, первый зампредседателя Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Потребовалась очень серьезная работа. Первое - необходимо было решить задачу, в том числе и с корпоративным управлением, о котором мы в последнее время очень часто говорим. Это одно из основных условий. Второе - это необходимо было выйти на прибыльную работу. Это тоже немаловажный фактор, который позволил нам закрепиться в листе и расположиться под номером 1".
Несмотря на кажущуюся сложность процедуры листинга, сегодня около десяти отечественных компаний готовы повторить путь Белавтодора и шагнуть в биржевые списки. Эксперты отрасли уверены: тенденция тяготения к публичности почти наверняка повысит привлекательность белорусских предприятий в глазах зарубежных инвесторов, что должно положительно сказаться в том числе и на финансовой состоятельности компаний.
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Новый этап развития Белорусской валютно-фондовой биржи. Впервые акции отечественной компании с государственной долей собственности в уставном капитале...
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