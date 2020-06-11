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Портрет онлайн-клиента составили в МТС

11.06.2020 16:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС изучил предпочтения покупателей интернет-магазина shop.mts.by в зависимости от возраста, пола и региона. Проанализировано более 70 000 заказов в корзине и 20 000 звонков в кол-центр за 5 месяцев текущего года.

Самыми активными онлайн-покупателями стали представители возрастной группы от 25 до 34 лет. Это клиенты из Минска, Гродно и Гомеля — на них приходится более 40 % продаж гаджетов. В тройку брендов-лидеров этой возрастной группы вошли Apple, Huawei, Samsung.

Более 20% от всех реализованных в интернет-магазине товаров приобретают клиенты возраста от 35 до 44 лет. При этом покупательская активность жителей всей Минской области такая же, как в Витебске или Гомеле. Помимо популярных смартфонов и планшетов Apple, Huawei, Samsung, люди этой возрастной группы чаще других покупают аксессуары, самый популярный — защитное стекло.

Самая шоппинг-активная молодежь проживает в Могилеве, Гомеле и Бресте — на их долю приходится чуть менее 20 % от всех онлайн-покупок МТС. Наиболее популярны у данной категории покупателей смарт-часы и беспроводные наушники марки Apple. В смартфонах предпочтения те же, что и у покупателей постарше.

Самые активные покупатели возраста 55+ живут в Могилеве, Витебске и Гродно. На них приходится в среднем 8 % от всех продаж интернет-магазина. Здесь лидерами клиентских предпочтений являются смартфоны Xiaomi, Honor, Huawei. Старейшим покупателем интернет-магазина МТС в этом году стал 91-летний житель Орши.

В количественном выражении женская и мужская аудитория у интернет-магазина почти равна — 49 к 51 % соответственно. Топ-брендов у обоих полов также совпадает: Samsung, Huawei, Apple.

Представители сильного пола наиболее активны в Жодино — приобретают товары почти в 1,5 раза активнее женщин, что составляет 61 % от общего числа продаж в этом городе. По количеству покупок мужчин опережают жительницы Витебска, Борисова, Бобруйска.

Женщины предпочитают делать заказы по телефону, мужчины — через «корзину». У тех и у других, независимо от возраста, популярны покупки в рассрочку — на ее долю приходится большинство операций интернет-магазина. Такой способ приобретения товаров востребован как в столице, так и среди жителей регионов, где лидируют Полоцк, Мозырь и Барановичи.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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МТС изучил предпочтения покупателей интернет-магазина shop.mts.by в зависимости от возраста, пола и региона. Проанализировано более 70 000 заказов в корзине и 20 000 звонков...
 
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