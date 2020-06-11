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Белгазпромбанк об обыске: События не повлияют на финансовую устойчивость банка

11.06.2020 16:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственные действия, проходящие в Белзагпромбанке, не повлияют на финансовую устойчивость банка и исполнением им обязательств по обслуживанию клиентов. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Белгазпромбанка.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сегодня в здании ОАО «Белгазпромбанк» осуществляются процессуальные действия Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении ряда юридических и физических лиц. Данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме, — говорится в официальном пресс-релизе банка.

Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» — ПАО «Газпром» и Банк ГПБ (АО) — заявляют о полной поддержке банка и готовности, в координации с Национальным банком Беларуси, способствовать разрешению сложившейся ситуации.

Напомним, с утра 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр», «Кампари» проходят обыски. В пресс-службе Комитета госконтроля TUT.BY сообщили, что Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

 
 
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Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» - ПАО «Газпром» и Банк ГПБ (АО) - заявляют о полной поддержке банка и готовности, в координации с Национальным банком Беларуси,...
 
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