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Белгазпромбанк об обыске: События не повлияют на финансовую устойчивость банка
11.06.2020 16:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственные действия, проходящие в Белзагпромбанке, не повлияют на финансовую устойчивость банка и исполнением им обязательств по обслуживанию клиентов. Об этом говорится в
— Сегодня в здании ОАО «Белгазпромбанк» осуществляются процессуальные действия Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении ряда юридических и физических лиц. Данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме, — говорится в официальном пресс-релизе банка.
Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» — ПАО «Газпром» и Банк ГПБ (АО) — заявляют о полной поддержке банка и готовности, в координации с Национальным банком Беларуси, способствовать разрешению сложившейся ситуации.
Напомним, с утра 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр», «Кампари»
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Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» - ПАО «Газпром» и Банк ГПБ (АО) - заявляют о полной поддержке банка и готовности, в координации с Национальным банком Беларуси,...
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