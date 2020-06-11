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Как обслуживать автокондиционер летом

11.06.2020 16:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сложно себе представить комфортную поездку в жаркую погоду без кондиционера. Пока до наступления настоящего лета еще есть время, пора проверить работоспособность климатической системы вашего автомобиля – тем более после длительного простоя в зимний период.

По сути, по своему принципу работы автомобильный кондиционер мало чем отличается от бытового холодильника. И в том, и в другом случае мы имеем дело с герметичной системой, в которой по контурам высокого и низкого давления циркулирует фреон, а также компрессорное масло, отвечающее за смазку всех подвижных деталей. Работа кондиционера основана на свойстве фреона поглощать тепло при переходе из жидкого состояния в газообразное и выделять его при обратном превращении.

Все необходимые превращения помогают осуществлять компрессор (он подает газообразный фреон в систему под высоким давлением, из-за чего тот нагревается), конденсор (он охлаждает разогретый газ, переводя его в жидкое состояние) и испаритель (здесь жидкий фреон закипает и поглощает тепло из окружающего воздуха, сильно остужая его). Когда цикл завершен, газообразный фреон вновь поступает в компрессор, а охлажденный воздух вентилятор подает в салон автомобиля — и все повторяется сначала.

Чем бы ни был оборудован ваш автомобиль, обычным кондиционером или более современной системой климат-контроля, базовый принцип работы устройства остается неизменным.

А теперь пора поговорить о том, какие проблемы в работе системы кондиционирования могут возникать и почему.

Первая и самая распространенная ситуация, с которой можно столкнуться, — это утечка хладагента. Даже при нормальной работе системы норма утечки составляет примерно 7-8% в год. Это обусловлено физическими свойствами самого фреона. Поэтому периодически (примерно раз в два года) его нужно доливать. А точнее — полностью откачивать старый и заправлять новый. Ведь со временем в смеси фреона и компрессорного масла скапливаются частицы мусора, появляющиеся из-за износа компрессора.

Утечка хладагента может происходить и из-за нарушения целостности трубок и емкостей системы автокондиционирования. Тут уже дозаправкой кондиционера не обойтись: требуется более серьезный ремонт. Диагностировать проблему можно визуально: если на трубках, шлангах, радиаторе и компрессоре видны запотевания или масляные потеки, значит, стоит заподозрить утечку и как можно скорее обратиться за профессиональной помощью.

Кроме того, периодически стоит проверять прокладки в местах соединения шлангов и трубок системы кондиционирования. Со временем они могут потерять герметичность и стать источником утечек хладагента. Делать это следует как минимум раз в год, причем лучше в специализированных автомастерских, где герметичность системы проверят не на глазок, а с помощью специального оборудования.

Второй по частоте проблемой после утечки фреона является заклинивание компрессора. Это может случаться по разным причинам — например, из-за засорения или повышенного давления в системе, вызванного слишком большим количеством хладагента.

В некоторых случаях — таких, как повреждение электрооборудования, разрывы или заломы проводов — для выявления причин неполадок не обойтись без профессиональной диагностики, в том числе компьютерной с использованием специальных станций для обслуживания систем кондиционирования воздуха. Советуем обращаться в фирменные сервисы, которые не только располагают необходимым оборудованием, но и гарантируют соответствующую квалификацию своих специалистов. Так, компания Bosch является одним из мировых лидеров в области производства систем для диагностики. Именно оно применяется на СТО «Бош Авто Сервис».

На качество и продолжительность работы кондиционера может серьезно влиять сезонный фактор. Зимой многие автовладельцы им практически не пользуются (особенно в тех машинах, где климатом управляет не автоматика, а человек). Если компрессор длительное время не запускается, его детали остаются без смазки (поскольку циркуляция фреона, а значит, и компрессорного масла, отсутствует). Из-за этого может развиваться внутренняя коррозия, и при последующем запуске компрессор рискует выйти из строя из-за повышенного трения. Если зимой вы хотя бы раз в неделю не запускали кондиционер в профилактических целях (желательно там, где машина находится в относительном тепле — например, в закрытом паркинге), после окончания холодного сезона просто необходимо заняться техническим обслуживанием системы кондиционирования.

Не лишней окажется и «капитальная уборка» климатической системы: замена салонного фильтра, противомикробная обработка испарителя с использованием специальных средств. Ведь именно в испарителе создается оптимальная среда для быстрого размножения бактерий и грибков. Любят повышенную влажность и тепло и различные вирусы: в таких благоприятных условиях их жизнеспособность (а следовательно, и опасность заражения) сохраняется намного дольше. В нынешних условиях это особенно актуально. Теоретически эти операции можно осуществить и самостоятельно, но эффективнее и безопаснее обратиться за помощью к специалистам на СТО.

дать эти несложные рекомендации, ваш кондиционер прослужит долго и будет радовать комфортной «погодой» в любую жару.

 
 
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Сложно себе представить комфортную поездку в жаркую погоду без кондиционера. Пока до наступления настоящего лета еще есть время, пора проверить работоспособность...
 
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