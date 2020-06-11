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Наталья Кочанова посетила "Нафтан" и пообщалась с коллективом предприятия

11.06.2020 19:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Работа экономики, вопросы жилья, заработной платы, транспортной инфраструктуры и электротранспорта. Сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила "Нафтан" и пообщалась с коллективом предприятия. Во время общения рабочие смогли задать интересующие их вопросы, из первых уст узнать об основных направлениях государственной политики в различных сферах. Встреча прошла в открытой и доверительной атмосфере. Спикер подчеркнула, что держит на контроле ход модернизации завода, работы практически завершены. К слову, это самая масштабная в истории завода инвестиционная программа. В основе -  комплексное развитие предприятия с созданием новых производств и реконструкцией действующих. Модернизация позволит увеличить глубину переработки нефти до девяноста процентов. 


Цистерны с американской нефтью прибыли на ОАО "Нафтан" 


Также на "Нафтане" продолжается программа поставок альтернативной нефти. Сегодня в Новополоцк прибыли первые цистерны с американской нефтью сорта Bakker. По оценке специалистов, по качеству она не уступает сорту Urals - традиционному сырью для предприятия. А по ряду показателей и вовсе превосходит. В этом году это уже двенадцатая танкерная поставка для Беларуси от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок уже превысил один миллион тон нефти.

 
 
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Работа экономики, вопросы жилья, заработной платы, транспортной инфраструктуры и электротранспорта. Сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова...
 
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