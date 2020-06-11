Бабарико о союзе с РФ: Если 20 лет лежит и не реализуется документ, надо ставить вопрос, зачем он нам

Источник материала: Tut.by

Беларуси целесообразно расширить возможности различных союзов и при этом двигаться в сторону нейтрального государства вне военных блоков, заявил Виктор Бабарико в интервью TUT.BY .



Фото: Reuters

Он также прокомментировал свои слова о том, что Беларуси может быть выгодно введение единой валюты.

— А почему вы считаете, что единой валютой может быть только российский рубль? Есть еще белорусский рубль, евро. Почему не они?

Бабарико подчеркнул, что любой союз — это хорошо, мир глобализуется.

— Мультивалютность — это издержки, мир глобализуется. Но не надо видеть возможность союза только с Россией, — подчеркнул он. — Надо расширять наши возможности — в том числе по союзам. Или вам нравится, что за 26 лет у нас не осталось друзей?

Комментируя отношения с Россией и союзный договор 1999 года, Бабарико отметил:

— Если бы у меня, как банкира, бизнесмена, лежал 20 лет документ, который не реализуется, надо было бы ставить вопрос: зачем он нам? Может, он потерял актуальность? Может, он чемодан без ручки? Надо пересматривать полезность этого договора. Давайте его уточним, актуализируем… Есть варианты.

Претендент на президентское кресло также заявил, что Беларусь должна быть нейтральной страной вне военных союзов, в том числе — ОДКБ.

— Можно встать на этот путь и двигаться в этом направлении, — отметил он, признав, что даже в среднесрочной перспективе этого сложно достичь.