Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае выпустили аккумулятор, рассчитанный на 2 млн км В Китае выпустили аккумулятор, рассчитанный на 2 млн км. Китайская компания-разработчик гарантирует срок службы аккумулятора в 16 лет, что в два раза выше, чем срок...

В Китае выпустили аккумулятор, рассчитанный на 2 млн км. Китайская компания-разработчик гарантирует срок службы аккумулятора в 16 лет, что в два раза выше, чем срок службы самых современных батарей. При этом цена нового элемента питания будет всего на 10 % выше обычного.