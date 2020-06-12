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В Китае выпустили аккумулятор, рассчитанный на 2 млн км

12.06.2020 09:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Китае выпустили аккумулятор, рассчитанный на 2 млн км. Китайская компания-разработчик гарантирует срок службы аккумулятора в 16 лет, что в два раза выше, чем срок службы самых современных батарей. При этом цена нового элемента питания будет всего на 10 % выше обычного.
 
 
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В Китае выпустили аккумулятор, рассчитанный на 2 млн км. Китайская компания-разработчик гарантирует срок службы аккумулятора в 16 лет, что в два раза выше, чем срок...
 
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