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В Китае выпустили аккумулятор, рассчитанный на 2 млн км
12.06.2020 09:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Китае выпустили аккумулятор, рассчитанный на 2 млн км. Китайская компания-разработчик гарантирует срок службы аккумулятора в 16 лет, что в два раза выше, чем срок службы самых современных батарей. При этом цена нового элемента питания будет всего на 10 % выше обычного.
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В Китае выпустили аккумулятор, рассчитанный на 2 млн км. Китайская компания-разработчик гарантирует срок службы аккумулятора в 16 лет, что в два раза выше, чем срок...
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