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Беларусь заинтересована участвовать в модернизации промышленных предприятий в Египте

12.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Беларусь заинтересована участвовать в модернизации промышленных предприятий в Египте
Фото из архива

Беларусь заинтересована в участии в модернизации промышленных предприятий Египта. Об этом шла речь на встрече по видеосвязи сопредседателей белорусско-египетской совместной торговой комиссии — министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича и министра торговли и промышленности Египта Невин Гамеа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ Беларуси.

Стороны обменялись информацией о социально-экономическом положении Беларуси и Египта, а также обсудили ключевые вопросы сотрудничества. Среди них возможность регистрации БМЗ в качестве поставщика арматурного проката на египетский рынок, а также продвижение продукции совместных производств, размещенных в Египте, на рынки стран Африки.

Отмечено, что белорусская сторона поддерживает усилия по подготовке соглашения о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом, членом которого Беларусь является.

«По результатам переговоров выработан механизм практической реализации вопроса об участии белорусской стороны в процессе модернизации промышленных предприятий в Египте, есть договоренность о получении в ближайшее время от египетской стороны сертификата о достигнутом уровне локализации сборочной линии автотехники ОАО «МАЗ», а также о повторном рассмотрении египетской стороной вопроса о регистрации БМЗ в качестве поставщика арматурного проката», — сообщили в пресс-службе.

БелТА

 
 
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Фото из архива Беларусь заинтересована в участии в модернизации промышленных предприятий Египта. Об этом шла речь на встрече по видеосвязи
 
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