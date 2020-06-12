Владельцы карточек белорусских банков уже могут снимать наличные в кассах магазинов

Источник материала: Вороновская газета





С 8 июня у владельцев карт «Беларусбанка» и других банков-резидентов появилась возможность снимать наличные в кассах магазинов и организаций, предоставляющих услуги.

Об этом информирует пресс-служба «Беларусбанка», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Снимать деньги можно в объектах торговли и сервиса, которые находятся в сельской местности, малых городских поселениях и вне территории населенных пунктов. Важно, чтобы был заключен соответствующий договор между организацией торговли и банком.

Максимальная сумма, которую можно снять в кассе , составляет 135 рублей. Напомним, ранее Нацбанк сообщал, что выдача наличных через кассу по банковской карточке — это право, а не обязанность объектов торговли и сервиса. Предполагается, что в Минске снимать наличные в кассе магазина можно будет с начала 2022 г.

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