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Владельцы карточек белорусских банков уже могут снимать наличные в кассах магазинов
12.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 8 июня у владельцев карт «Беларусбанка» и других банков-резидентов появилась возможность снимать наличные в кассах магазинов и организаций, предоставляющих услуги.
Об этом информирует пресс-служба «Беларусбанка», сообщает корреспондент агентства
Снимать деньги можно в объектах торговли и сервиса, которые находятся в сельской местности, малых городских поселениях и вне территории населенных пунктов. Важно, чтобы был заключен соответствующий договор между организацией торговли и банком.
Максимальная сумма, которую можно
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С 8 июня у владельцев карт «Беларусбанка» и других банков-резидентов появилась возможность снимать наличные в кассах магазинов и организаций, предоставляющих...
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