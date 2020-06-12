«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы

Источник материала: realt.by

На сайте «Центра промышленной оценки» на аукцион выставлены три лота: складская база и две производственные Гомельского завода пусковых двигателей имени П.К. Пономаренко. На заводе нам рассказали, что это «ненужная недвижимость».

Завод пусковых двигателей, или, как его называют сами гомельчане, «пускачи», был проблемным еще с конца 90-х. Производственная эффективность, как и реализация продукции - низкая, оборудование устарело, да и зарплаты оставляют желать лучшего.

В 2010 году у предприятия появилась надежда на светлое будущее. Тогда была разработана госпрограмма импортозамещения продукции, в рамках которой предполагалось реализовать инвестиционный проект по техническому перевооружению производства электродов. Согласно плану «ГЗПД» должен был увеличить объемы их выпуска до 2850 тонн в год, что составляло почти треть рынка этой продукции в то время в стране. А к 2014-му довести свою долю до 50%. Но что-то снова пошло не так, и с середины 2012-го производство электродов остановилось в очередной раз.

Предприятие банкротом по общедоступным базам не числится . Однако в 2013 году на заводе была проверка КГК, которая выявила многочисленные нарушения в производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гомельский завод пусковых двигателей им. П.К. Пономаренко": «Установлены факты необоснованного авансирования коммерческих структур, заключения обществом заведомо невыгодных договоров, нарушений им действующего законодательства».

И вот на сайте «Центра промышленной оценки» появилась информация, что на аукцион выставлены три лота, которые прямым образом связанны с Гомельским заводом пусковых двигателей.