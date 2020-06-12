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«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы

12.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На сайте «Центра промышленной оценки» на аукцион выставлены три лота: складская база и две производственные Гомельского завода пусковых двигателей имени П.К. Пономаренко. На заводе нам рассказали, что это «ненужная недвижимость».

«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы

Завод пусковых двигателей, или, как его называют сами гомельчане, «пускачи», был проблемным еще с конца 90-х. Производственная эффективность, как и реализация продукции - низкая, оборудование устарело, да и зарплаты оставляют желать лучшего.

В 2010 году у предприятия появилась надежда на светлое будущее. Тогда была разработана госпрограмма импортозамещения продукции, в рамках которой предполагалось реализовать инвестиционный проект по техническому перевооружению производства электродов. Согласно плану «ГЗПД» должен был увеличить объемы их выпуска до 2850 тонн в год, что составляло почти треть рынка этой продукции в то время в стране. А к 2014-му довести свою долю до 50%. Но что-то снова пошло не так, и с середины 2012-го производство электродов остановилось в очередной раз.

Предприятие банкротом по общедоступным базам не числится. Однако в 2013 году на заводе была проверка КГК, которая выявила многочисленные нарушения в производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гомельский завод пусковых двигателей им. П.К. Пономаренко": «Установлены факты необоснованного авансирования коммерческих структур, заключения обществом заведомо невыгодных договоров, нарушений им действующего законодательства».

И вот на сайте «Центра промышленной оценки» появилась информация, что на аукцион выставлены три лота, которые прямым образом связанны с Гомельским заводом пусковых двигателей.

Лот 1: «Складская база». Расположена в Гомеле по улице Барыкина. Здание неустановленного назначения, в которое входит: ангар, площадка, три ограждения, ворота. Общая площадь здания - 369,1 кв. м.

Складская база разбита на три земельных участка общей площадью 1,508 га, на которых расположены: открытый склад для обслуживания металла с участком лакокрасок и ГСМ, подъездная автомобильная дорога к капитальным строениям и изолированным помещениям, здание ангара участка нестандартного оборудования.

Начальная цена лота: 474.962 руб. 15 коп. ($199.690).

«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы
«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы
«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы

Лот 2: «Производственная база - 1». Производственное помещение общей площадью 9108,2 кв. м, в которую входят: 11 пристроек, склад ОКСа, прессовый участок, навес, подкрановые пути, две автомобильные дороги, два ограждения.

Здание разбито на три земельных участка общей площадью 1,794 га, которые предназначены для содержания и обслуживания ремонтно-механического цеха и здания, специализированного розничной торговли, дороги к ним и подсобным помещениям.

Начальная цена лота - 2.845.947 руб. 41 коп. ($1.196.530)

«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы

«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы
«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы

Лот 3: «Производственная база - 2». Здание для обрабатывающей промышленности общей площадью 837,1 кв. м. В него входят: пристройка, навес, здание подкачки и монтажа шин, помещение склада участка безрельсового транспорта, гараж, склад металла, ворота, калитка, три ограждения, канава для осмотра автомашин. Земельный участок общей площадью 0,734 га.  

Начальная цена лота: 722.767 руб. 82 коп. ($303.875).

«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы
«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы
«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы

На Гомельском заводе пусковых двигателей имени П.К. Пономаренко нам рассказали, что здания заводу попросту не нужны.

- С заводом все хорошо, мы закрываться не планируем. Сейчас распродаем то, что не используется, и ненужную недвижимость. Мы сконцентрировали производственные мощности на других площадках, других зданиях, укрупнились и освободили то, что считаем целесообразным продать с целью экономии, налогов и прочего, - рассказали на заводе. – Раньше у нас было больше предприятий, больше рабочих. Сейчас оптимизировали, предприятия сократили, поэтому ненужное распродаем. Но закрываться не собираемся. Мы входим в холдинг «Минский моторный завод», поэтому нам поставлена такая задача.

 
Теги: Гомель
 
 
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На сайте «Центра промышленной оценки» на аукцион выставлены три лота: складская база и две производственные Гомельского завода пусковых двигателей имени П.К....
 
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