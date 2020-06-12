«Нам поставлена такая задача». Еще один крупный завод распродает свои активы

На сайте «Центра промышленной оценки» на аукцион выставлены три лота: складская база и две производственные Гомельского завода пусковых двигателей имени П.К. Пономаренко. На заводе нам рассказали, что это «ненужная недвижимость».
Завод пусковых двигателей, или, как его называют сами гомельчане, «пускачи», был проблемным еще с конца 90-х. Производственная эффективность, как и реализация продукции - низкая, оборудование устарело, да и зарплаты оставляют желать лучшего.
В 2010 году у предприятия появилась надежда на светлое будущее. Тогда была разработана госпрограмма импортозамещения продукции, в рамках которой предполагалось реализовать инвестиционный проект по техническому перевооружению производства электродов. Согласно плану «ГЗПД» должен был увеличить объемы их выпуска до 2850 тонн в год, что составляло почти треть рынка этой продукции в то время в стране. А к 2014-му довести свою долю до 50%. Но что-то снова пошло не так, и с середины 2012-го производство электродов остановилось в очередной раз.
Предприятие банкротом по общедоступным базам не числится. Однако в 2013 году на заводе была проверка КГК, которая выявила многочисленные нарушения в производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гомельский завод пусковых двигателей им. П.К. Пономаренко": «Установлены факты необоснованного авансирования коммерческих структур, заключения обществом заведомо невыгодных договоров, нарушений им действующего законодательства».
И вот на сайте «Центра промышленной оценки» появилась информация, что на аукцион выставлены три лота, которые прямым образом связанны с Гомельским заводом пусковых двигателей.
Лот 1: «Складская база». Расположена в Гомеле по улице Барыкина. Здание неустановленного назначения, в которое входит: ангар, площадка, три ограждения, ворота. Общая площадь здания - 369,1 кв. м.
Складская база разбита на три земельных участка общей площадью 1,508 га, на которых расположены: открытый склад для обслуживания металла с участком лакокрасок и ГСМ, подъездная автомобильная дорога к капитальным строениям и изолированным помещениям, здание ангара участка нестандартного оборудования.
Начальная цена лота: 474.962 руб. 15 коп. ($199.690).
Лот 2: «Производственная база - 1». Производственное помещение общей площадью 9108,2 кв. м, в которую входят: 11 пристроек, склад ОКСа, прессовый участок, навес, подкрановые пути, две автомобильные дороги, два ограждения.
Здание разбито на три земельных участка общей площадью 1,794 га, которые предназначены для содержания и обслуживания ремонтно-механического цеха и здания, специализированного розничной торговли, дороги к ним и подсобным помещениям.
Начальная цена лота - 2.845.947 руб. 41 коп. ($1.196.530)
Лот 3: «Производственная база - 2». Здание для обрабатывающей промышленности общей площадью 837,1 кв. м. В него входят: пристройка, навес, здание подкачки и монтажа шин, помещение склада участка безрельсового транспорта, гараж, склад металла, ворота, калитка, три ограждения, канава для осмотра автомашин. Земельный участок общей площадью 0,734 га.
Начальная цена лота: 722.767 руб. 82 коп. ($303.875).
На Гомельском заводе пусковых двигателей имени П.К. Пономаренко нам рассказали, что здания заводу попросту не нужны.
- С заводом все хорошо, мы закрываться не планируем. Сейчас распродаем то, что не используется, и ненужную недвижимость. Мы сконцентрировали производственные мощности на других площадках, других зданиях, укрупнились и освободили то, что считаем целесообразным продать с целью экономии, налогов и прочего, - рассказали на заводе. – Раньше у нас было больше предприятий, больше рабочих. Сейчас оптимизировали, предприятия сократили, поэтому ненужное распродаем. Но закрываться не собираемся. Мы входим в холдинг «Минский моторный завод», поэтому нам поставлена такая задача.