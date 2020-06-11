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БТ про обыски в Белгазпромбанке: ДФР Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела
12.06.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела. Его фигуранты — представители различных коммерческих структур и банковской системы. Такая информация прозвучала в эфире телеканала
Как рассказал ведущий «Панорамы», дела «обещают быть весьма резонансными».
— Фигурируют в нем бывшие и нынешние работники крупных компаний, например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче. Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере и легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.
Ведущий также сообщил, что «речь идет о сложной и давно отлаженной схеме денежных махинаций».
— В серый оборот были вовлечены немалые суммы. Комбинаторы при этом хорошо маскировали все цепочки, и сейчас Комитет госконтроля по нитям разматывает клубок серых схем.
Напомним, в четверг, 11 июня, в офисах крупного банка и нескольких частных компаний прошли обыски. Около 10 часов утра
КГК сообщил, что ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы.
Обыски также прошли в компаниях
Как сообщает корреспондент TUT.BY, в главном офисе Белгазпромбанка все еще продолжается обыск. Работников выпускают небольшими группами. По их словам, конца проверки пока не видно, руководство банка до сих пор находится в офисе.
Ближе к полуночи из офиса стали выносить коробки и грузить в авто. Часть сотрудников ДФР уехала на микроавтобусе без номеров.
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Как рассказал ведущий «Панорамы», дела «обещают быть весьма резонансными».
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