БТ про обыски в Белгазпромбанке: ДФР Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела

Источник материала: Tut.by

Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела. Его фигуранты — представители различных коммерческих структур и банковской системы. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как рассказал ведущий «Панорамы», дела «обещают быть весьма резонансными».

— Фигурируют в нем бывшие и нынешние работники крупных компаний, например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче. Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере и легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Ведущий также сообщил, что «речь идет о сложной и давно отлаженной схеме денежных махинаций».

— В серый оборот были вовлечены немалые суммы. Комбинаторы при этом хорошо маскировали все цепочки, и сейчас Комитет госконтроля по нитям разматывает клубок серых схем.

Напомним, в четверг, 11 июня, в офисах крупного банка и нескольких частных компаний прошли обыски. Около 10 часов утра стало известн о, что в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР, а также что обыски проходят у людей, связанных с претендентом в президенты Виктором Бабарико.

КГК сообщил, что ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы.

Обыски также прошли в компаниях «ПриватЛизинг» , «Кампари» и страховой компании «Кентавр» .

Как сообщает корреспондент TUT.BY, в главном офисе Белгазпромбанка все еще продолжается обыск. Работников выпускают небольшими группами. По их словам, конца проверки пока не видно, руководство банка до сих пор находится в офисе.









Ближе к полуночи из офиса стали выносить коробки и грузить в авто. Часть сотрудников ДФР уехала на микроавтобусе без номеров.