Зеленский собрался с официальным визитом в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочего визита в Беларусь обсудил с главой администрации белорусского президента Игорем Сергиенко предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Беларусь. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



На Форуме регионов Беларуси и Украины. Октябрь 2019 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В рамках рабочего визита в Беларусь в составе украинской делегации руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой Администрации Президента Республики Беларусь Игорем Сергеенко углубление украинско-белорусского сотрудничества. Участники встречи обсудили будущий официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь текущего года», — говорится в сообщении.

Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Беларуси.

Пресс-служба также сообщает, что собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами, а глава Администрации президента Беларуси назвал значительным успехом возобновление весной этого года транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ.

Отдельно Ермак поблагодарил Минск за предоставление переговорной площадки для работы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

В ходе визита также состоялся ряд встреч с членами новоназначенного правительства Беларуси для сохранения высокой интенсивности двусторонних контактов.

В частности, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников встретился с вице-премьер-министром Республики Беларусь Юрием Назаровым.

Также состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

Это будет первый официальный визит Зеленского в Беларусь. Ранее президенты встречались на Форуме регионов, который проходил в украинском Житомире . Напомним, 9 августа в нашей стране пройдут президентские выборы.