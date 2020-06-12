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В МТС рассказали про интернет вещей в системе газоснабжения
12.06.2020 14:28 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Проверять систему газоснабжения в Брестской области будут с помощью интернета вещей. На 20 объектах «Брестоблгаза» началась установка контроллеров с SIM-чипами от МТС, которые позволят удаленно контролировать режимы работы газопроводной сети.
Специальные контроллеры, оснащенные SIM-чипами оператора, будут установлены на 20 газорегуляторных пунктах Бреста и Брестской области. Цифровые датчики будут собирать все необходимые данные, передавать их на контроллеры, а затем посредством защищенной сети NB-IoT пересылать в диспетчерский пункт предприятия «Брестоблгаз».
«После того как оборудование будет смонтировано, протестирован канал связи и внесены необходимые настройки, программисты пропишут контроллеры в программе телеметрии и система будет подключена к сети NB-IoT, мы приступим к тестированию системы дистанционного сбора данных. Современные цифровые решения, в том числе интернет вещей, — это именно тот вектор развития, который оптимизирует рабочие процессы, делает их более гибкими и защищенными. Сегодня мы видим растущую потребность в дальнейшей цифровизации газовой отрасли», — отметил начальник отдела энергетики, телемеханики и защиты газопроводов предприятия «Брестоблгаз» Андрей Коляда.
С помощью контроллеров с SIM-чипами специалисты газовой отрасли смогут удаленно контролировать входное и выходное давление газа в газопроводах, своевременно регистрировать изменения важных рабочих показателей и вовремя реагировать на аварийные ситуации. Используя новые технологии, нет необходимости круглосуточно проводить мониторинг всей поступающей информации с объектов газораспределительной системы — в случае экстренной ситуации будет срабатывать автоматическое оповещение дежурного персонала.
«Развитие и внедрение интернета вещей во многие значимые отрасли происходит во всем мире. И сегодня мы видим, как белорусские предприятия начали осознавать потенциал и ценность использования IoT в разных отраслях: сельском хозяйстве, ЖКХ, медицине, машиностроении и, конечно, газовой отрасли. Сотрудники данной службы смогут дистанционно более точно контролировать систему газоснабжения, минимизируя регулярные обходы и снизив тем самым расходы на обслуживание», — пояснил руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.
Пилотный проект системы оповещения о режимах работы газопроводной сети Брестской области будет работать на основе стандарта связи NB-IoT, сеть которой компания МТС сегодня планомерно развивает по всей стране. Новая технология позволяет объединять между собой беспроводным способом различные устройства, создавая тем самым полноценный «Интернет вещей».
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Проверять систему газоснабжения в Брестской области будут с помощью интернета вещей. На 20 объектах «Брестоблгаза» началась установка контроллеров с SIM-чипами от...
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