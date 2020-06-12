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Нацбанк Беларуси вводит свою администрацию в Белгазпромбанк
12.06.2020 14:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Национальный банк Беларуси может ввести свою администрацию по управлению Белгазпромбанком. Об этом сообщили TUT.BY информированные источники.
«У регулятора есть такая опция. Решение такое, как правило, кратковременное. Он может быть компромиссом для стабилизации ситуации в банке», — пояснили собеседники. При этом для введения «временной администрации» нет оснований, поскольку банк платежеспособен, считают источники.
Вчера в головном офисе Белгазпромбанка побывал глава Нацбанка Павел Каллаур. «Решили поменять менеджеров», — сказал собеседник. Экс-председателю Нацбанка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк, эту информацию она
В Нацбанке отказались от комментариев. Получить комментарий в Белгазпромбанке не удалось.
В 2017 году экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова возглавила набсовет БСБ-Банка после того, как регулятор
В мае пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты.
Бабарико управлял банком 20 лет
Напомним, 11 июня в головной офис «Белгазпромбанк» пришел сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц", сообщила пресс-служба банка. Силовики проверяли банк до поздней ночи.
Пресс-служба Белгазпромбанка
Акционеры Белгазпромбанка — российские «Газпром» и Газпромбанк — заявили о «полной поддержке» белорусской «дочки» и «готовности, в координации с Национальным банком Республики Беларусь, способствовать разрешению сложившейся ситуации».
Белгазпромбанк по размеру активов и капитала на начало этого года располагался на третьем месте — после Беларусбанка и Белагропромбанка. По прибыли за 2019 год — на четвертом месте — после Беларусбанка, Приорбанка и БПС-Сбербанка. Белгазпромбанк, в котором трудится 1640 человек, заработал 96,6 млн рублей
Банк
Госкомимуществу Беларуси принадлежит 0,097% акций Белгазпромбанка.
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Вчера в головном офисе Белгазпромбанка побывал глава Нацбанка Павел Каллаур.
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