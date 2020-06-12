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Нацбанк Беларуси вводит свою администрацию в Белгазпромбанк

12.06.2020 14:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальный банк Беларуси может ввести свою администрацию по управлению Белгазпромбанком. Об этом сообщили TUT.BY информированные источники.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«У регулятора есть такая опция. Решение такое, как правило, кратковременное. Он может быть компромиссом для стабилизации ситуации в банке», — пояснили собеседники. При этом для введения «временной администрации» нет оснований, поскольку банк платежеспособен, считают источники.

Вчера в головном офисе Белгазпромбанка побывал глава Нацбанка Павел Каллаур. «Решили поменять менеджеров», — сказал собеседник. Экс-председателю Нацбанка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк, эту информацию она подтвердила TUT.BY.

В Нацбанке отказались от комментариев. Получить комментарий в Белгазпромбанке не удалось.

В 2017 году экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова возглавила набсовет БСБ-Банка после того, как регулятор отозвал у коммерческого банка лицензию на работу с депозитами физлиц. Вскоре после кадровых перестановок положение дел нормализовалось.

В мае пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты. 

Бабарико управлял банком 20 лет

Напомним, 11 июня в головной офис «Белгазпромбанк» пришел сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц", сообщила пресс-служба банка. Силовики проверяли банк до поздней ночи.

Пресс-служба Белгазпромбанка заявила, что данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме.

Акционеры Белгазпромбанка — российские «Газпром» и Газпромбанк — заявили о «полной поддержке» белорусской «дочки» и «готовности, в координации с Национальным банком Республики Беларусь, способствовать разрешению сложившейся ситуации».

Белгазпромбанк по размеру активов и капитала на начало этого года располагался на третьем месте — после Беларусбанка и Белагропромбанка. По прибыли за 2019 год — на четвертом месте — после Беларусбанка, Приорбанка и БПС-Сбербанка. Белгазпромбанк, в котором трудится 1640 человек, заработал 96,6 млн рублей

Банк кредитует ведущие предприятия различных отраслей экономики. «Банк ориентирован в основном на обслуживание предприятий топливно-энергетического комплекса, а также предприятий среднего и малого бизнеса. Общее число обслуживаемых клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на 1 октября 2019 года составило 41 211», — говорится в одном из последних проспектов эмиссии облигаций банка.

Госкомимуществу Беларуси принадлежит 0,097% акций Белгазпромбанка.

 
 
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Вчера в головном офисе Белгазпромбанка побывал глава Нацбанка Павел Каллаур.
 
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