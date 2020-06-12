Bosch стал лучшим брендом в шести номинациях немецкой премии Best Brand 2020

В 2020 году более 100 тысяч читателей немецкого издания Auto Motor und Sport признали продукцию Bosсh / сеть Бош Авто Сервис лучшими в шести категориях автомобильных запчастей и сервисного обслуживания.

Авторитетное немецкое автомобильное издание Auto Motor und Sport представила победителей престижной премии Best Brand 2020 года по различным категориям автокомпонентов и сервисного обслуживания. Компания Bosch одержала победу в 6 номинациях из 24 возможных. Читатели журнала назвали лучшими качественные продукты Bosch и сеть Бош Авто Сервис в следующих категориях:

Аккумуляторы

Фильтры

Свечи зажигания

Щетки стеклоочистителей

Электроинструменты

Сеть СТО (Бош Авто Сервис)

На протяжении многих лет читатели журнала отдают дань качеству автозапчастей, товаров и услуг компании Bosch. 2020 год стал юбилейным победным годом для свечей зажигания Bosch - читательская аудитория журнала Auto Motor und Sport признала их лучшими 15-й раз подряд.

Премия Best Brand учреждена автомобильным изданием Auto Motor und Sport в 2005 году. Победители в заявленных номинациях определяются на основании опроса читательского мнения: читателям предлагают назвать компанию, продукция которой пользуется у них наибольшим доверием. В 2020 году свое мнение о лучших автопроизводителях высказали более 100 тысяч читателей журнала и его электронной версии.