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Bosch стал лучшим брендом в шести номинациях немецкой премии Best Brand 2020

12.06.2020 16:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В 2020 году более 100 тысяч читателей немецкого издания Auto Motor und Sport признали продукцию Bosсh / сеть Бош Авто Сервис лучшими в шести категориях автомобильных запчастей и сервисного обслуживания.

Авторитетное немецкое автомобильное издание Auto Motor und Sport представила победителей престижной премии Best Brand 2020 года по различным категориям автокомпонентов и сервисного обслуживания. Компания Bosch одержала победу в 6 номинациях из 24 возможных. Читатели журнала назвали лучшими качественные продукты Bosch и сеть Бош Авто Сервис в следующих категориях:

  • Аккумуляторы
  • Фильтры
  • Свечи зажигания
  • Щетки стеклоочистителей
  • Электроинструменты
  • Сеть СТО (Бош Авто Сервис)

На протяжении многих лет читатели журнала отдают дань качеству автозапчастей, товаров и услуг компании Bosch. 2020 год стал юбилейным победным годом для свечей зажигания Bosch - читательская аудитория журнала Auto Motor und Sport признала их лучшими 15-й раз подряд.

Премия Best Brand учреждена автомобильным изданием Auto Motor und Sport в 2005 году. Победители в заявленных номинациях определяются на основании опроса читательского мнения: читателям предлагают назвать компанию, продукция которой пользуется у них наибольшим доверием. В 2020 году свое мнение о лучших автопроизводителях высказали более 100 тысяч читателей журнала и его электронной версии.

 
 
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В 2020 году более 100 тысяч читателей немецкого издания Auto Motor und Sport признали продукцию Bosсh / сеть Бош Авто Сервис лучшими в шести категориях автомобильных запчастей и...
 
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