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Глава Комитета госконтроля: есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности

12.06.2020 18:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела: по ст. 235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом в эфире ОНТ рассказал председатель КГК Иван Тертель.

— Работу по данному материалу мы вели с 2016 года. Направлены запросы в иностранные государства. Ответы, по ряду причин, получили в декабре 2019 года. Содержание ответов позволило активизировать мероприятия в отношении группы лиц, которые на систематической основе не уплачивали налоги в особо крупном размере и выводили полученные средства на территорию иностранных юрисдикций.

Как заявил Тертель, по делу задержаны 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. В эфире также прозвучало, что многие из задержанных активно сотрудничают со следствием.

По словам главы КГК, задержанные «инициативно выдают средства», которые были, по их мнению, получены незаконным путем. Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.


На вопрос может ли бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико быть причастным к деятельности, которую вели его подчиненные, глава КГК ответил, что доказательства есть.

— Не могу себе даже представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя. И уже могу сказать, что доказательства его участия в этой противоправной деятельности у нас имеются, — сказал Иван Тертель.

 
 
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Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела: по ст. 235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК...
 
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