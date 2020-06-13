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Инкубатор малого предпринимательства в Колодищах развивает новые образовательные проекты

13.06.2020 16:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

От первых шагов в бизнесе до серьезных проектов. Инкубатор малого предпринимательства в поселке Колодищи Минского района развивает новые образовательные проекты. Во-первых, это школьные бизнес-компании. Другое направление - органическое земледелие. Новые инициативы изучил Алексей Кондратенко, а заодно познакомился с опытными деловыми белорусами (видео).   

 
 
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От первых шагов в бизнесе до серьезных проектов. Инкубатор малого предпринимательства в поселке Колодищи Минского района развивает новые образовательные...
 
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