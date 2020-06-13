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«Это ляжет на наши «жировки». На общественное обсуждение вынесен проект указа о создании «Государственного жилищного надзора»

13.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На общественное обсуждение вынесен проект Указа Президента Республики Беларусь «О создании учреждения», которым предусматривается создание в структуре Министерства ЖКХ государственного учреждения «Государственный жилищный надзор». Что именно предлагают создать и насколько это необходимо нынешней системе, разбиралась журналист Realt.by.

«Это ляжет на наши «жировки». На общественное обсуждение вынесен проект указа о создании «Государственного жилищного надзора»
Фото использовано для иллюстрации

Что такое «Государственный жилищный надзор»?

В проекте Указа Президента республики Беларусь говорится: «В целях совершенствования системы управления и эксплуатации жилых зданий, обеспечения граждан жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества, повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, создания системы государственного жилищного надзора постановляю: Министерству жилищно-коммунального хозяйства до 1 января 2021 г. создать государственное учреждение «Государственный жилищный надзор» (далее – учреждение) и обеспечить его функционирование». 

По проекту у «Государственного жилищного надзора» будут вот такие функции

  • контроль (надзор) за соблюдением требований и установленного порядка эксплуатации жилищного фонда; 
  • управление общим имуществом совместного домовладения;
  • оказание (организация оказания) жилищно- коммунальных услуг независимо от формы собственности и способа управления общим имуществом совместного домовладения, источников финансирования оказываемых жилищно-коммунальных услуг; 
  • соблюдение законодательства в области защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.  

Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром жилищно-коммунального хозяйства.

Что будет делать новая организация (согласно проекту Указа):

  • выборочные и внеплановые проверки, мероприятия технического (технологического, поверочного) характера и предпринимать меры профилактического и предупредительного характера; 
  • иные функции, определенные Положением о государственном жилищном надзоре в Республике Беларусь, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь; 
  • уполномоченные должностные лица учреждения имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях по статьям 11.69, 11.83, 12.4, 12.17 (часть 1 и 3), 15.47, 21.16, 23.1, 23.16 и 23.78 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;  

Основной задачей жилищного надзора будет являться предупреждение, выявление и пресечение нарушений участниками (включая местные исполнительные и распорядительные органы, ТС и ЖСПК) установленных в соответствии с жилищным законодательством требований к использованию и сохранности жилищного фонда, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению жилищно-коммунальных услуг, требований к качеству жилищно-коммунальных услуг, порядку перерасчета платы за неоказание или некачественное оказание жилищно-коммунальных, требований к предоставлению арендных жилых помещений и жилых помещений социального использования, требований к порядку размещения информации, ее объему и достоверности. 

Кто будет финансировать данную организацию 

Финансирование расходов на создание и содержание учреждения осуществляется в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, за счет: 

  • средств республиканского бюджета – на создание и содержание учреждения до 1 марта 2021 г.;
  • целевых отчислений организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги (далее – организации), от стоимости услуг по техническому обслуживанию жилого дома, техническому обслуживанию лифта, строительно-монтажных работ по объектам капитального и текущего ремонтов жилых домов в порядке и размерах, определяемых Советом Министров Республики Беларусь, (далее – целевые отчисления);
  • иных источников;

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июня 2020 г.

«Это ляжет на наши «жировки». На общественное обсуждение вынесен проект указа о создании «Государственного жилищного надзора»
Фото использовано для иллюстрации

«Это пятое колесо в телеге». Минский столичный Союз предпринимателей предлагает отклонить проект Указа

Одними из первых свои замечания и предложения высказал Минский столичный союз предпринимателей, который предлагает отклонить проект Указа о создании жилищного надзора. Общественное объединение направило письмо в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, в котором изложено мнение о данном проекте Указа.

Эксперты Союза пришли к выводу, что для реализации мер, изложенных его разработчиками, потребуется создать новый контрольно-надзорный орган, а это неизбежно приведет к увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

Мы обратились за комментарием к автору письма в Министерство ЖКХ начальнику юридического отдела Минского столичного Союза предпринимателей и работодателей Вадиму Бородуле: 

— Первое, что хотелось бы подчеркнуть: в нашей стране и так достаточно контрольных органов. Государственный жилищный надзор — это излишнее звено, пятое колесо в телеге, которое абсолютно не является гарантией того, что наше ЖКХ начнет работать лучше.

Мы часто слышим о том, что наше ЖКХ много критикуют, постоянно выявляя те или иные проблемы. Но в основном это связано с тем, что каждый из нас ежедневно сталкивается с работой ЖКХ и каждый видит его недочеты. Но создание нового контрольного органа не решит проблему. 

Представьте себе, сколько у нас в стране ЖЭСов — это какого масштаба чиновничий контролирующий орган нужно создать? Более того, если внимательно изучить проект Указа, то становится ясно, что оплата их труда «ляжет» на наши с вами «жировки». 

Кроме того, мы видим некоторое дублирование одних и тех же структур. Например, зачем создавать орган, который будет проверять лифты, если их уже проверяет «Госпромнадзор»? За капитальным ремонтом следят «госстройнадзор» и «Технадзор» — так зачем нам создавать еще одну проверяющую организацию? Получается, что и один будет ходить проверять, и второй, и смотреть будут одно и то же? Неужели работники станут лучше что-либо делать, если поставить двух контролеров? Вот поэтому я не вижу четких обоснований необходимости создания такого контролирующего органа.

На основании вышеперечисленного  ОО «МССПиР» возражает против принятия проекта Указа Президента Республики Беларусь «О создании учреждения» и предлагает его отклонить.

«Это ляжет на наши «жировки». На общественное обсуждение вынесен проект указа о создании «Государственного жилищного надзора»
Фото использовано для иллюстрации

 
 
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