«Это ляжет на наши «жировки». На общественное обсуждение вынесен проект указа о создании «Государственного жилищного надзора»

«Это пятое колесо в телеге». Минский столичный Союз предпринимателей предлагает отклонить проект Указа

Одними из первых свои замечания и предложения высказал Минский столичный союз предпринимателей, который предлагает отклонить проект Указа о создании жилищного надзора. Общественное объединение направило письмо в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, в котором изложено мнение о данном проекте Указа.

Эксперты Союза пришли к выводу, что для реализации мер, изложенных его разработчиками, потребуется создать новый контрольно-надзорный орган, а это неизбежно приведет к увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Мы обратились за комментарием к автору письма в Министерство ЖКХ начальнику юридического отдела Минского столичного Союза предпринимателей и работодателей Вадиму Бородуле:

— Первое, что хотелось бы подчеркнуть: в нашей стране и так достаточно контрольных органов. Государственный жилищный надзор — это излишнее звено, пятое колесо в телеге, которое абсолютно не является гарантией того, что наше ЖКХ начнет работать лучше.

Мы часто слышим о том, что наше ЖКХ много критикуют, постоянно выявляя те или иные проблемы. Но в основном это связано с тем, что каждый из нас ежедневно сталкивается с работой ЖКХ и каждый видит его недочеты. Но создание нового контрольного органа не решит проблему.

Представьте себе, сколько у нас в стране ЖЭСов — это какого масштаба чиновничий контролирующий орган нужно создать? Более того, если внимательно изучить проект Указа, то становится ясно, что оплата их труда «ляжет» на наши с вами «жировки».

Кроме того, мы видим некоторое дублирование одних и тех же структур. Например, зачем создавать орган, который будет проверять лифты, если их уже проверяет «Госпромнадзор»? За капитальным ремонтом следят «госстройнадзор» и «Технадзор» — так зачем нам создавать еще одну проверяющую организацию? Получается, что и один будет ходить проверять, и второй, и смотреть будут одно и то же? Неужели работники станут лучше что-либо делать, если поставить двух контролеров? Вот поэтому я не вижу четких обоснований необходимости создания такого контролирующего органа.

На основании вышеперечисленного ОО «МССПиР» возражает против принятия проекта Указа Президента Республики Беларусь «О создании учреждения» и предлагает его отклонить.