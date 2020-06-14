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Как работают сегодня местные власти для того, чтобы сохранить бизнесы и рабочие места?
14.06.2020 22:13 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ условиях глобального рынка пандемия не могла не затронуть нас и нашу экономику. Целые отрасли белорусского бизнеса оказались в сложном положении. Им в помощь - 143-й указ Президента, или проще - пакет мер по поддержке частного сектора. Особую роль в его реализации отвели местным властям. Глава государства не раз отмечал: они чувствуют специфику своего региона и знают, кто действительно нуждается в помощи. Уже полтора месяца управленцы на местах принимают решения о снижении и отсрочке налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы. Еще один шаг навстречу - снижение единого налога для ИП в два раза в столице и всех областях. Результаты таких действий правительство уже в новом составе планирует рассмотреть на ближайшем заседании президиума Совмина. Чтобы проверить результативность принимаемых мер, мы решили поговорить с теми, кому уже помогли и чью заявку только рассматривают. Итак, как работают сегодня местные власти для того, чтобы сохранить бизнесы, а, соответственно, и рабочие места?
Антон Малюта собрал примеры скорой экономической помощи. Валентина Владимировна у руля могилевских аттракционов не один десяток лет. Говорит, на таких "невеселых горках" организация прокатилась впервые. Сначала из-за погоды - холодное начало весны испортило все бизнес-планы. Ждали посетителей в апреле - мае, но вмешался вирус. И вроде бы все меры защиты в действии - маски у персонала и дезинфекция после каждого сеанса, но могилевчане голосуют рублем за любимые развлечения не так активно, как хотелось бы. Очень кстати помощь от государства в виде отсрочки налогов. Да и банк пошел навстречу: кредит можно будет выплатить позже. В конце интервью Валентина Владимировна добавит: пусть рентабельность меньше, но предприятие и рабочие места сохранили - это главное. Да, этим летом без новых аттракционов. Но в городе хватает и других мест для досуга. Общепит обращается за помощью чаще всего.
Значительные потери понесла и транспортная сфера
Заявка автопарка еще в режиме ожидания. Да, с городской сетью полегче, и плановая летняя оптимизация только на руку. Говорят, не повезет - это сейчас про международные автобусы. В разгар буднего дня раньше вся техника в рейсах, сейчас же - на стоянке. Да и не все работники при деле...
Насколько можно будет ослабить пояс экономии, решится совсем скоро, на ближайшем заседании местного Совета депутатов. Финальное решение об оказании помощи - за народными избранниками, а вот вся подготовительная работа - в горисполкомах. Такие комиссии - штаб по поддержанию экономики региона. Заседания проводят по мере поступления заявок. С каждой работают индивидуально: изучают оперативно, но досконально. И пусть власти на местах поддержать хотят всех, четко понимают: задача сложно выполнимая. Да и времена не те, чтобы просто ждать манны небесной. Новые условия диктуют свои правила. Такое качество, как предприимчивость, особенно сейчас актуально не только для бизнесменов, но и управленцев любого ранга. Как раз на это ориентировал Александр Лукашенко во время недавнего разговора в Могилеве.
Предприниматели сегодня, что называется, все в одной лодке. И чтобы выплыть из непредвиденного шторма, важно слышать друг друга. И вот пример: ресторан в самом центре - место притяжения иностранных туристов. С безвизом дела пошли в гору, но этой весной ситуация изменилась. Выручка упала, на оплату помещения стало просто не хватать. Частный арендодатель пошел навстречу и отсрочил платежи. Снижение платы за пользование площадями для частных арендодателей прописано как рекомендация.А вот для столичных госсобственников это теперь обязанность. Если в апреле - мае выручка упала на 20 процентов, на такую же сумму поддержат и предпринимателя.
Сколько будет стоить поддержка, сейчас подбивают во всех областях
Могилевские власти подсчитали: для города снижение единого налога на ИП в два раза - это потери больше миллиона рублей. Но это и есть то самое необходимое подспорье. Каждая копейка в пользу бизнеса - минус для других статей бюджета. Но за помощью частному сектору - в первую очередь сохранение рабочих мест. Заполнить казну, поддержать предпринимателей и учесть интересы простых людей. Найти баланс - сегодня задача местных властей по всей стране.
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В условиях глобального рынка пандемия не могла не затронуть нас и нашу экономику. Целые отрасли белорусского бизнеса оказались в сложном положении. Им в помощь -...
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