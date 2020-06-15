«Цены на квартиры станут подъемными, когда появится конкуренция». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Николаем Козловым

- (8.54) Про госзастройщиков

«Я считаю, что если мы хотим иметь что-то доступное, то должна быть конкуренция. Ну не придумало человечество пока что-то лучшее. И все эти обещания «мы дадим вам что-то бесплатное» означают, что где-то чего-то у кого-то заберут. Законы физики. Если в одном месте появляется, то в другом исчезает. Должен быть рынок и конкуренция».

- (9.56) Про общественные обсуждения

«Общественные обсуждения есть, а результата, где общество могло бы отстоять свои интересы – нет. Потому что в конечном итоге все равно решает чиновник. Если бы у нас было местное самоуправление, которое решало, то ему бы пришлось считаться с мнением людей. Если ты хочешь, чтобы тебя выбрали на новый срок, то придется считаться с людьми».

- (11.37) Про конфликт частного сектора с многоэтажной застройкой

«А почему это должен быть конфликт? Как только мы поймем, что собственность – это священно, что никто не имеет право на него посягать, будь то государство, или близкий к государству бизнесмен или чиновник, то и конфликта бы не было».

- (12.26) Про частную собственность

«Собственность – это планирование жизни. Когда у человека есть дом, кусок земли, когда он понимает, что может завещать его детям, это его актив, начинает за ним ухаживать, думать, как этот дом сделать комфортным и современным. Весь цивилизованный мир стоит на фундаменте частной собственности».

- (14.42) Про уплотнение Минска

«Надо расти вширь. Не забывать и о парковках, парках, зеленных зонах. Город должен быть безопасным, зеленным и комфортным».

- (16.45) Про инфраструктуру

«Сейчас постепенно всю инфраструктуру грузят на плечи собственников жилья. Раньше как было: до забора – это мое, я за это отвечаю, а после – государство. А сейчас все перевалили на собственников. А ведь безграничный аппарат ЖКХ остался. Вообще считаю, что Министерство ЖКХ – это анахронизм какой-то. Я думаю, что оно абсолютно не нужно".

- (17.48) Про реформу ЖКХ

«Ну мы же должны когда-нибудь справится с этой вертикалью. Не может же она существовать вечно. Давайте пофантазируем, что возможно такое, где местную власть выбирают, и эта власть должна отчитываться перед налогоплательщиками, куда они тратят деньги. И вот люди спросят, а почему у вас там в ЖКХ сидит столько людей, которые ничего не делают, а мы им платим зарплату?»