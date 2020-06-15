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«Цены на квартиры станут подъемными, когда появится конкуренция». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Николаем Козловым
15.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продолжаем знакомить вас с потенциальными кандидатами на пост главы нашей страны, а также их взглядами на строительство, кредитную политику, недвижимость и все, что ее окружает. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии, офицер, подполковник в запасе, старший оперуполномоченный по особо важным делам уголовного розыска, который 17 лет проработал в УВД Центрального района Минска – Николай Козлов.
Николаю Козлову 53 года. Он вырос в Несвиже, имеет военное образование. Участвовал в боевых действиях в Нагорном Карабахе в качестве миротворца. По возвращении в Беларусь устроился в уголовный розыск оперуполномоченным по особо важным делам. Во время парламентских выборов в 2008 году зафиксировал вброс бюллетеней на одном из участков, после чего ушел из правоохранительных органов. В Объединенной гражданской партии – с 2012 года, с июля 2016-го был заместителем председателя. С осени 2019-го возглавляет ОГП, сменив многолетнего лидера партии Анатолия Лебедько.
Если нет времени смотреть интервью полностью, читайте краткое содержание. Напомним, что это лишь отрывки из ответа. Чтобы услышать полный ответ, необходимо кликнуть по ссылке в содержании либо посмотреть интервью целиком.
Основные моменты интервью:
- (0.37)
«Если брать мой родной Несвиж, то там неплохо развита туристическая отрасль, и за счет этого и живет. А в целом вопрос работы и жилья в регионах – больной. Молодёжь не может решить проблему с жильем. Постарше – с работой. Так называемая «оптимизация» лишила работы много человек. Поэтому в регионах осталась только работа «бюджетников»: ЖКХ, милиция, исполкомы».
- (2.52)
«В нормальной стране спрос и предложение формирует рынок. А у нас формирует чиновник. И ожидать, что чиновник что-то сделает, найдет покупателя на неиспользуемую госнедвижимость и прочее… Тем боле – чиновника, которого не выбрали, а назначили. Который боится своей тени. Которого контролируют сверху. Ожидать от него какого-то решения на чужой земле – глупо. Пусть оно сгниет, разрушиться, сгорит синим пламенем, но не достанется никому».
- (4.26)
«У меня уже выработался профессионально деформированный взгляд. Если решение неиспользуемой недвижимости принимает не рынок, а чиновник Пупкин, то он рассчитывает на откат. Сидит этот назначенный «хозяин жизни», у него в городке есть неиспользуемое здание, и он рассчитывает получить от него доход в свой карман, а не города».
- (5.31)
«Я часто хожу по судам, меня приглашают, поэтому немного вижу картину. К Примеру: частный сектор в конце улицы Карастояновой. Там шесть отличных частных домов, где люди вложились в ремонты, брали кредиты. Берут этот участок с шестью домами и вносят в генплан. То есть стране нужен этот участок, где стоят эти 6 домов. Людям приходят из исполкома и говорят, что извините, ваша земля нужна стране. Люди судятся, судья выслушивает, кивает головой и говорит: «отказано». В итоге знаю точно, что одна семья (мать и дочь) вместо большого дома со своим большим участком получают две «однушки». А земля достается частному застройщику».
- (8.54)
«Я считаю, что если мы хотим иметь что-то доступное, то должна быть конкуренция. Ну не придумало человечество пока что-то лучшее. И все эти обещания «мы дадим вам что-то бесплатное» означают, что где-то чего-то у кого-то заберут. Законы физики. Если в одном месте появляется, то в другом исчезает. Должен быть рынок и конкуренция».
- (9.56)
«Общественные обсуждения есть, а результата, где общество могло бы отстоять свои интересы – нет. Потому что в конечном итоге все равно решает чиновник. Если бы у нас было местное самоуправление, которое решало, то ему бы пришлось считаться с мнением людей. Если ты хочешь, чтобы тебя выбрали на новый срок, то придется считаться с людьми».
- (11.37)
«А почему это должен быть конфликт? Как только мы поймем, что собственность – это священно, что никто не имеет право на него посягать, будь то государство, или близкий к государству бизнесмен или чиновник, то и конфликта бы не было».
- (12.26)
«Собственность – это планирование жизни. Когда у человека есть дом, кусок земли, когда он понимает, что может завещать его детям, это его актив, начинает за ним ухаживать, думать, как этот дом сделать комфортным и современным. Весь цивилизованный мир стоит на фундаменте частной собственности».
- (14.42)
«Надо расти вширь. Не забывать и о парковках, парках, зеленных зонах. Город должен быть безопасным, зеленным и комфортным».
- (16.45)
«Сейчас постепенно всю инфраструктуру грузят на плечи собственников жилья. Раньше как было: до забора – это мое, я за это отвечаю, а после – государство. А сейчас все перевалили на собственников. А ведь безграничный аппарат ЖКХ остался. Вообще считаю, что Министерство ЖКХ – это анахронизм какой-то. Я думаю, что оно абсолютно не нужно".
- (17.48)
«Ну мы же должны когда-нибудь справится с этой вертикалью. Не может же она существовать вечно. Давайте пофантазируем, что возможно такое, где местную власть выбирают, и эта власть должна отчитываться перед налогоплательщиками, куда они тратят деньги. И вот люди спросят, а почему у вас там в ЖКХ сидит столько людей, которые ничего не делают, а мы им платим зарплату?»
- (19.27)
«В среднем на капитальный ремонт стандартной пятиэтажки выделяется полмиллиона долларов. У кого-нибудь в голове вмещается эта цифра? И если раньше за эту сумму меняли унитазы, ванны, всю сантехнику, то сейчас зальют крышу, что потом людям приходится переделывать, и утеплят торцы. И вот вы представляете, сколько из этих денег разворовывается?»
- (22.58)
«Люди должны иметь достойную зарплату и посильные кредиты. Чтобы любая работающая молодая семья могла спокойно позволить себе взять кредит и почти беспроцентно отстроить себе жилье. Но учитывая наши реалии, то конечно некоторые категории граждан должны получать льготы. Те же многодетные семьи. Дети должны расти в нормальных условиях».
- (24.18)
«История моей квартиры достойна отдельной передачи. Я получил ее от МВД, но получил не бесплатно и до сих пор продолжаю за нее платить. Если кратко, то вначале я жил «в раю». Потом чиновники положили глаз на эту землю, где я жил. У нас была длительная война с властями. В итоге мой дом сожгли, а взамен дали «однушку», где сейчас и живу».
- (25.15)
«Когда есть обманутые вкладчики, обманутые дольщики, тогда есть там и криминальные схемы, которые к этому привели. Государству нужно проверять застройщиков и заставлять страховать вкладчиков».
- (27.13)
«Мы часто говорим про автомобильные выбросы, выбросы заводов, тяжёлые металлы и прочее. Это же все где-то оседает. Не только ведь в наших легких. Поэтому я против вообще сельхозземель вдоль оживленных трасс, а не только в черте города».
- (29.21)
«Я люблю старые районы. Где много зелени, невысокие здания, большие детские площадки. Я понимаю, что весь Минск таким сделать невозможно, но к этому нужно стремиться».
- (30.37)
«Я, честно, не знаю, какую ответственность они сейчас несут. Но специалисты должны быть и в этой области. Сейчас по поводу агентств недвижимости разные отзывы. Главное – чтобы человек знал, за что он платит, что должен получить за это».
- (32.33)
«Мы должны смириться: чтобы экономика работала, большая часть промышленности и предприятий должна находиться в частных руках. Только собственник может сделать все возможное, чтобы предприятие развивалось".
- (33.36)
«Вопрос непростой. Я не знаю, что там твориться и что можно организовать в этих местах. Хорошо, если там можно открыть детский дом, хоспис, или оздоровительные учреждения».
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
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«Цены на квартиры станут подъемными, когда появится конкуренция». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Николаем Козловым
Продолжаем знакомить вас с потенциальными кандидатами на пост главы нашей страны, а также их взглядами на строительство, кредитную политику, недвижимость и все,...
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