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Продажи белорусских товаров онлайн выросли на 27 % в январе - апреле этого года

15.06.2020 09:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В частности, произошел рост продаж товаров легкой промышленности. Как подчеркнули в руководстве отраслевого концерна, преимущества оказались у тех, кто уже занимался интернет-торговлей. Около 20 предприятий в системе концерна на сегодня имеют интернет-магазины, многие находятся в стадии открытия.
 
 
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В частности, произошел рост продаж товаров легкой промышленности. Как подчеркнули в руководстве отраслевого концерна, преимущества оказались у тех, кто уже...
 
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