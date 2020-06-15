Что нужно знать арендодателю коммерческих помещений сейчас? Подробные комментарии юриста

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Владельцы и арендаторы коммерческой недвижимости сейчас столкнулись с множеством проблем. Собственникам сложно найти арендаторов на освободившиеся площади, а арендаторам — найти баланс между выплатами и выручкой. Некоторых трудностей можно было бы избежать, если бы договор аренды был составлен правильно, с учетом всех нюансов. Мы обратились к экспертам юридической фирмы Sorainen с тем, чтобы разобраться: что нужно знать владельцу и арендатору коммерческих площадей, чтобы не только выживать в непростое время кризиса, но и приумножать свою прибыль. Сегодня мы поговорим с юристом о том, что важно знать собственникам помещений.

Оказалось, что многие белорусские бизнесмены не были готовы к выживанию в условиях пандемии, все чаще появляются новости о закрытии тех или иных фирм. Арендаторы сетуют на владельцев помещений за то, что те не всегда идут на уступки по размеру аренды, собственники коммерческих площадей объясняют свою стратегию принципами выживания в условиях кризиса. Не будем судить, кто прав — кто виноват, а просто вместе с юристом юридической фирмы Sorainen Алесей Ходасевич разберемся, о чем нужно знать обеим сторонам при составлении договора аренды. Сегодня поговорим об арендодателях.

Какие обязательные пункты должны быть в договоре аренды

Чтобы урегулировать взаимоотношения сторон договора аренды и соблюсти интересы арендодателя, в договоре следует предусматривать следующие существенные и дополнительные условия:

Существенные условия договора аренды (при их несогласованности в тексте договора сам договор может быть признан незаключенным):

арендуемый объект (п. 3 ст. 578 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК);

арендная плата (п. 1 ст. 625 ГК).

Дополнительные условия:

1. Цель использования объекта арендатором. Это нужно, чтобы собственник помещения мог контролировать соблюдение арендатором пределов такого использования, а в случае нарушения – привлекать к ответственности.

2. Иные платежи по договору аренды, порядок расчетов, гарантийный депозит. Чтобы исключить споры по оплате, например, коммунальных, эксплуатационных или иных услуг, в договоре аренды следует четко прописывать перечень таких услуг и порядок расчета платы за них.

Также следует четко установить в договоре порядок, условия и сроки внесения арендной платы и иных платежей по договору. Например, в интересах арендодателя может быть предусмотрено положение об авансовой оплате, а также необходимость внесения арендатором арендной платы за время, в течение которого арендованный объект не мог быть использован по причинам, не связанным с виновными действиями арендодателя.

Дополнительно может быть предусмотрено условие о внесении арендатором гарантийного депозита, за счет которого обеспечивается соблюдение интересов арендодателя в случае невнесения арендой платы и иных платежей арендатором.

3. Срок аренды. Срок аренды может быть определен в договоре путем указания:

временного периода;

даты начала и даты окончания срока аренды (может быть указана конкретная дата или отсылка к определенному событию).

Примеры формулировок: «Объект передается в аренду на срок 5 (пять) лет с даты его передачи арендодателем арендатору по подписанному сторонами акту приема-передачи». «Объект передается в аренду на срок с 1 июня 2020 г. по 31 мая 2025 г.».