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Доллар на торгах БВФБ подорожал, евро и российский рубль подешевели

15.06.2020 09:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Доллар на последних перед выходными торгах подорожал, евро и российский рубль подешевели. По итогу на сегодня установлены такие официальные курсы.
Доллар США подорожал 2,3781. Евро снизился 2,689 сегодня. Рубль России также в красном 3,4115 за 100 российских по Нацбанку сегодня.

 
 
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Доллар на последних перед выходными торгах подорожал, евро и российский рубль подешевели. По итогу на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США...
 
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