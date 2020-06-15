Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар на торгах БВФБ подорожал, евро и российский рубль подешевели Доллар на последних перед выходными торгах подорожал, евро и российский рубль подешевели. По итогу на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США...

Доллар на последних перед выходными торгах подорожал, евро и российский рубль подешевели. По итогу на сегодня установлены такие официальные курсы.Доллар США подорожал 2,3781. Евро снизился 2,689 сегодня. Рубль России также в красном 3,4115 за 100 российских по Нацбанку сегодня.