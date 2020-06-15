|
Доллар на торгах БВФБ подорожал, евро и российский рубль подешевели
15.06.2020 09:20 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар на последних перед выходными торгах подорожал, евро и российский рубль подешевели. По итогу на сегодня установлены такие официальные курсы.
Доллар США подорожал 2,3781. Евро снизился 2,689 сегодня. Рубль России также в красном 3,4115 за 100 российских по Нацбанку сегодня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар на последних перед выходными торгах подорожал, евро и российский рубль подешевели. По итогу на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)