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Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее глава банка - Ермакова

15.06.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Постановлением правления Нацбанка Беларуси от 14 июня 2020 г. № 192 принято решение о введении с 15 июня 2020 года в Белгазпромбанке временной администрации по управлению банком. Как сообщает пресс-служба НББ, решение принято «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка, недопущения ухудшения его финансового состояния».

Более 99% акций Белгазпромбанка принадлежат российским компаниям, Газпрому и Газпромбанку.

Такая мера принята на основании статей 94, 97, 134, 1341 Банковского кодекса Беларуси с учетом информации Комитета государственного контроля о возбуждении Департаментом финансовых расследований в отношении должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк» уголовных дел по части 3 статьи 235 «Легализация („отмывание“) средств, полученных преступным путем» и части 2 статьи 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)» Уголовного кодекса Беларуси.

Руководителем временной администрации по управлению Белгазпромбанком назначена Надежда Ермакова. Полномочия правления ОАО ˮБелгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

С учетом принятого Правлением Национального банка решения будет обеспечено устойчивое функционирование ОАО ˮБелгазпромбанк", непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами. При необходимости указанному банку будет оказана соответствующая поддержка со стороны Национального банка.

 
 
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В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка, недопущения ухудшения его финансового состояния
 
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