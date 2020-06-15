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БТ: во внутренние дела Беларуси вмешалось другое государство
15.06.2020 10:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ведущий «Прямого эфира» и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт предположил, что за «делом Белгазпромбанка» стоит «что-то большее, чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег». О этом он заявил в эфире телеканала
Рассказывая подробности уголовного дела в отношении руководства «Белгазпромбанка», который до недавнего времени возглавлял претендент в кандидаты на пост президента Виктор Бабарико, Иван Эйсмонт не исключил иностранного вмешательства в белорусские дела.
— Вполне можно позволить себе сделать вывод о том, что за всей этой историей стоит что-то большее, чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег. По той информации, что у нас есть, наблюдаются попытки следы замести, что, наверное, логично. Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела, — заявил Эйсмонт.
О каком именно иностранном государстве идет речь, он не сказал.
«Дело Белгазпромбанка»
Напомним, 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля «для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц банка». Силовики проверяли банк до поздней ночи.
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Комментировал ситуацию и президент. По его словам, банк попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году, но только в 2019-м были получены какие-то сведения. Он заявил, что намерен привлечь к расследованию этого дела «Интерпол, россиян, американцев, европейцев», чтобы они проанализировали все полученные белорусскими следователями документы.
«Когда его [Бабарико] сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — заявил президент. При этом он сказал, что это не накат со стороны Лукашенко: «Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было».
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- Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного...
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