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БТ: во внутренние дела Беларуси вмешалось другое государство

15.06.2020 10:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ведущий «Прямого эфира» и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт предположил, что за «делом Белгазпромбанка» стоит «что-то большее, чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег». О этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Рассказывая подробности уголовного дела в отношении руководства «Белгазпромбанка», который до недавнего времени возглавлял претендент в кандидаты на пост президента Виктор Бабарико, Иван Эйсмонт не исключил иностранного вмешательства в белорусские дела.

— Вполне можно позволить себе сделать вывод о том, что за всей этой историей стоит что-то большее, чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег. По той информации, что у нас есть, наблюдаются попытки следы замести, что, наверное, логично. Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела, — заявил Эйсмонт.

О каком именно иностранном государстве идет речь, он не сказал.

«Дело Белгазпромбанка»

Напомним, 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля «для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц банка». Силовики проверяли банк до поздней ночи.

12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

Комментировал ситуацию и президент. По его словам, банк попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году, но только в 2019-м были получены какие-то сведения. Он заявил, что намерен привлечь к расследованию этого дела «Интерпол, россиян, американцев, европейцев», чтобы они проанализировали все полученные белорусскими следователями документы.

«Когда его [Бабарико] сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — заявил президент. При этом он сказал, что это не накат со стороны Лукашенко: «Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было».

Экс-председателю Нацбанка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк, эту информацию она подтвердила TUT.BY.

Российские Газпромбанк и «Газпром», акционеры Белгазпромбанка, заявили о нарушении законодательства Национальным банком Беларуси при смене руководства, они намерены «добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка».

В субботу Могилеве обвиняют в хищении в особо крупном размере">стало известно, что уголовное дело возбуждено против главы отделения Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. По телевизору показали «доллары и золото», а потом еще и рассказали про 150 картин на 20 млн долларов, которые приобщены к делу. Поделилась информацией по делу и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт: она рассказала о признательных показаниях задержанных. Виктор Бабарико, который оставил пост председателя правления Белгазпромбанка и сейчас выдвигается в президенты, назвал происходящее с банком «рейдерским захватом».

 
Теги: Могилев
 
 
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