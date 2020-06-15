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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Новополоцке создадут комплекс по переработке вторсырья В Новополоцке на базе Биомехзавода бытовых ресурсов создадут региональный комплекс по переработке вторсырья. Новый полигон и линии сортировки объединят сразу...

В Новополоцке на базе Биомехзавода бытовых ресурсов создадут региональный комплекс по переработке вторсырья. Новый полигон и линии сортировки объединят сразу несколько районов Витебской области: Полоцкий, Ушачский и Россонский. Это позволит не только упразднить все мини-полигоны и предотвратить образование несанкционированных свалок, но и повысить эффективность переработки мусора.В Новополоцке также планируют расширить сферу обращения с отходами. Наладить переработку изношенных шин и специализированных видов упаковки.