Как это Нацбанк может назначить свое руководство в частный банк?

Источник материала: Tut.by

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию для управления банком. Ее главой стала Надежда Ермакова, которая в течение недели сформирует новую команду. Данное решение вызвало много вопросов. Ключевой из них — почему Нацбанк назначает свое руководство в негосударственный банк?

Что такое «временная администрация»? «Временная администрация» — это одна из мер воздействия, применяемых Национальным банком. Это прописано в главном законе для банков — Банковском кодексе. Как правило, временная администрация назначается Нацбанком в целях предупреждения банкротства коммерческого банка. «В случаях, предусмотренных законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), Национальный банк вправе потребовать принятия мер по улучшению финансового состояния банка или его реорганизации и (или) назначить временную администрацию по управлению банком», — говорится в Банковском кодексе.

В истории Беларуси были такие примеры? Конечно . Самый свежий случай датирован мартом 2015 года. Тогда Нацбанк Беларуси ввел временную администрацию по управлению Дельта Банком.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Это решение регулятор обосновал «анализом показателей текущей деятельности банка на фоне негативных событий, происходящих в АО „Дельта Банк“ (Украина), в том числе связанных с признанием его неплатежеспособным». Белорусские власти подозревали, что главный акционер банк, украинский бизнесмен Николай Лагун, вывел деньги из страны. Руководителем временной администрации по управлению Дельта Банком назначили Александра Педько, который был исполнительным директором Белорусского общественного объединения специалистов по антикризисному управлению и банкротству. В итоге белорусский «Дельта Банк» был признан банкротом, вкладчикам вернули деньги . Но «Дельта Банк» до сих пор де-юре не ликвидирован, процедура еще продолжается.

Белгазпромбанк получается был на грани банкротства? Нет. Его финансовое положение не вызывало вопросов ни у российских акционеров, ни у белорусского государства. Минувшей зимой Нацбанк проверял Белгазпромбанк, весной было годовое собрание акционеров банка. Ни в первом, ни во втором случаях никто — по крайней мере публично — не заикался о каких-то проблемах. На рынке также не было разговоров об этом. За 2019 год Белгазпромбанк заработал 96,6 млн рублей чистой прибыли. По этому показателю он занял четвертое место в стране — после Беларусбанка, Приорбанка и БПС-Сбербанка.

Так что же тогда? Нацбанк заявил, что ввел в Белгазпромбанке временную администрацию «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, недопущения ухудшения его финансового состояния». Регулятор в своем решении опирался на ряд статей Банковского кодекса Беларуси. В частности, указал на «несоблюдение лицензионного требования в части наличия в банке систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям, установленным Национальным банком». Плюс ко всему была принята во внимание информации Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, который возбудил в отношении ряда топ-менеджеров Белгазпромбанка уголовные дела в связи «легализацией („отмыванием“) средств, полученных преступным путем» и «уклонением от уплаты сумм налогов (сборов)». Руководителем временной администрации по управлению Белгазпромбанком назначена экс-руководитель Нацбанка Надежда Ермакова. К ее мнению прислушивается Александр Лукашенко. Плюс у нее уже был опыт решения подобных задач. Полномочия правления Белгазпромбанка на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

«Газпром» и Газпромбанк, которым принадлежит более 99% акций Белгазпромбанка, обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. Российские акционеры подчеркнули, что «эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь». Указанные действия «совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков», говорится в заявлении.

Ермакова уже управляла «временной администрацией» в другом банке? Не совсем так. В БСБ Банк временная администрация не вводилась. В августе 2017 года акционеры БСБ Банка избрали Надежду Ермакову членом совета директоров банка, а бывшего зампреда Нацбанка Сергея Дубкова — председателем правления банка. Со временем Ермакова возглавила совет директоров. По сути же приход Ермаковой стал компромиссным вариантом между властями, Нацбанком и бенефициарами БСБ Банка. Дело в том, что незадолго до этого Нацбанк отозвал у БСБ Банка лицензию на работу с физлицами. После кадровых перестановок регулятор восстановил лицензионные полномочия БСБ Банка. Как говорят, статус-кво удалось достичь благодаря хоккейным пристрастиям членов совета директоров банка. В случае с Белгазпромбанком белорусские власти такого компромиссного варианта не смогли найти. — Белгазпромбанк — платежеспособный банк. Поэтому введение «временной администрации» для управления банком вызывает вопросы, — говорит TUT.BY собеседник в банковской сфере. — Озвученные основания — формальные. Что касается задержаний, то аналогично. Несколько лет назад задержали руководителей Беларусбанка — никто же не вводил «временную администрацию». Просто поменяли несколько топов. В случае Белгазпромбанка ключевая задача белорусских властей состояла в том, чтобы поставить свое руководство целиком и полностью. Скорее всего — до выборов. Но, естественно, эта идея не нашла поддержки у российских акционеров.