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Погодные условия оптимальны для хорошего роста травянистых растений

15.06.2020 22:08 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Аграрии единодушны - погодные условия сейчас оптимальны для хорошего роста травянистых растений. Тепло и влага - две необходимые составляющие. А значит,  если постараться, можно обеспечить хорошую кормовую базу. Не терять времени и обратить особое внимание на качество заготовки - этого потребовал и Президент. Во время традиционных еженедельных поездок по регионам  Александр Лукашенко лично с воздуха оценивает ситуацию на полях. И тут уж ничего не спрячешь и ничем не оправдаешься. На счету каждый погожий час. Ведь от того, чем будем кормить поголовье, зависит сколько мяса и молока произведем. И эта продовольственная продукция в нынешнем сезоне будет востребована как никогда. Карантин внес коррективы - значит, есть шанс прокормить не только себя, но и хорошо заработать. Аграрии это понимают. Время плюс технологии - два непременных условия. Только в Витебской области площадь трав первого укоса составляет 240 тысяч гектаров. Техника на полях с 6 утра. Марина Романовская наблюдала за работой.

Заготовка кормов на полях северного региона


Александр Парахонько в сельском хозяйстве 30 лет. Не боится любой работы -  сейчас задействован на отвозке кормов. Говорит, что травы в этом году особенно уродили. И сейчас главное - вовремя все убрать и сохранить полезные свойства сенажа.  

Хозяйство "Рыдомльский" лидирует на полях Толочинского района. Техника на уборку трав вышла восемь дней назад. Работают с утра и до позднего вечера. С первого укоса хозяйству нужно заготовить 10 тысяч тонн сенажа. Первую партию кормов уже заложили в траншею. 

Хозяйство специализируется на мясо-молочном животноводстве. Качественными кормами нужно обеспечить более тысячи буренок. В сбалансированном меню  клевер, люцерна, тимофеевка. Под травы первого укоса отведена тысяча гектаров. 

На полях работают пресс-подборщики


На полях тракторы с косами, техника с граблями. Успех кормозаготовительной компании - в слаженности всех процессов, говорят аграрии. Часть зеленого урожая заворачивают в стрейч-пленку. Так консервы для животных сохраняют максимум витаминов. Результат виден по молоку экстра-класса. 

Николай Солтанов, замначальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома: "У нас созданы четыре технологические группы по качеству заготавливаемых кормов. Постоянно идет мониторинг сельхозпредприятий, где четко контролируется соблюдение регламента, включая дневной и ночной контроль. Поэтому все нацелены на качество".

На качестве  кормов для животных  делает акцент и Глава государства. Во время рабочей поездки в Витебскую область, еще подлетая к Полоцку, Александр Лукашенко с воздуха оценил ход сельхозработ. На Витебщине не все идеально, особенно в части заготовки кормов. Сено сложили в рулоны и оставили на полях мокнуть под дождем. В итоге пользы мало. А вот вред может быть серьезный. 

Крупные хозяйства помогают современной техникой


Погодные условия оптимальны для хорошего роста травянистых растений


Дедовские методы в заготовке кормов - это потеря части урожая, говорит директор хозяйства «Коханово-Агро».  Своего пресс-подборщика у небольшого сельхозпредприятия пока нет. А хранить весь урожай в траншеях -  недополучить молока. Плечо подставляют более сильные хозяйства, которые закупили современную технику. 

Первый укос - самый урожайный


Аграрии северного региона планируют заготовить 134 тысячи тонн сена, около 2 миллионов тонн сенажа и примерно столько же силоса. Медлить нельзя, ведь внушительный объем  полезных кормов нужно получить именно с первого укоса. 

 
 
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Аграрии единодушны - погодные условия сейчас оптимальны для хорошего роста травянистых растений. Тепло и влага - две необходимые составляющие. А значит,  если...
 
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