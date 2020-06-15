В Беларуси увеличился объем безотзывных вкладов физлиц

Доля отзывных вкладов белорусов в I квартале увеличилась на 35% против 25,6% (на 1 января).

Такая информация содержится в ежеквартальном аналитическом обозрении Нацбанка «Знай своего клиента» за I квартал 2020 года.

По данным регулятора, объем срочных отзывных вкладов физлиц в национальной и иностранной валютах на 1 апреля составил Br7,40 млрд (35% всех вкладов) и вырос по сравнению с 1 января на Br2,66 млрд, или на 56,2%.

Срочные безотзывные вклады составили Br13,72 млрд, или 65%. Они снизились по сравнению с 1 января на Br50 млн, или на 0,4%.

Вкладчиками стали физические лица – резиденты Беларуси. Они разместили Br20,70 млрд, или 98% от общего объема вкладов (по состоянию на 1 апреля).

Доля сбережений в иностранных валютах больше, чем в национальной, и составляет 75,3%. За I квартал она выросла на 3,6 процентного пункта, а за год (с 1 апреля 2019 года) - сократилась на 0,3 процентного пункта.

Сумма среднего вклада физлица на 1 апреля составила Br11,39 тыс. и увеличилась за I квартал на Br1,62 тыс., или на 16,6%.

Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет, разметившую Br10,38 тыс., и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет с вкладом Br13,33 тыс.