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«Нужно делить убытки между собой». Как вести себя в кризис бизнесу и владельцам ТЦ
16.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тема аренды, а точнее – диалога между собственником и арендатором, в кризис особенно актуальна. На днях юридическая компания REVERA совместно с «Альфа-Банком»
Кто должен платить за «простой» помещения?
Оппоненты начали баттл с вопросов друг к другу. Конечно, большинство из поднятых тем так или иначе касалось текущей ситуации, осложненной пандемией. Так, Гедиминас Римкус поинтересовался тем, удалось ли Вадиму Аванесову найти компромисс со своими арендодателями – теми, у кого он арендует площади под рестораны.
Учредитель известных минских заведений рассказал, что последние события, естественно, внесли определенные коррективы в договорные отношения:
–По «Соседям» большого спада у нас не было. А вот по сегменту HoReCaпадение спроса и выручки достигало 80%. Конечно, это колоссальные убытки. Договориться с арендодателями нам помогла наша репутация. У нас – долгосрочные отношения, и практически все арендодатели пошли нам навстречу. Кто-то сократил аренду на 50%, кто-то на 70%, кому-то мы вообще платим только коммунальные. При этом, все понимают, что это – вынужденная мера, и как только все наладится, мы вернемся к нашим долговременным договоренностям.
Правда, соучредитель Capital City Group согласившись с тем, что все участники сделки должны идти на уступки, уточнил, кто же в таком случае будет платить за «простой» торговых помещений?
Вадим Аванесов ответил на это так:
– На переговоры нужно приходить со своей бухгалтерией и открывать карты. Я думаю, что в этот период нужно делить убытки между собой, просто в правильной, честной пропорции.
Генеральный директор и соучредитель сети магазинов «Соседи» также отметил, что сегодня в договорных отношениях между собственником и арендатором появляется новая методика – система, при которой арендная ставка напрямую зависит от текущего товарооборота.
А вот Гедиминас Римкус в широком распространении данной практики пока не уверен:
– У нас есть ограничивающий фактор – это банк. Банковские учреждения, кредитующие бизнес, всегда хотят видеть фиксированный, постоянный поток. Потому перейти на арендную ставку, которая зависит от товарооборота, порой просто невозможно. С другой стороны, если по этому пути пойдет Европа и весь мир, и банки увидят, что такая практика – жизнеспособна, то они будут это принимать.
Учредитель известных минских ресторанов отметил, что это:
– Трафик, география объекта и правильная концепция. Причем последнее сегодня гораздо важнее, чем просто набор определенных арендаторов. Если мы понимаем, куда хочет двигаться арендодатель, видим его маркетинговую активность, то мы с удовольствием становимся партнерами. В целом, сейчас торговые центры могут привлечь посетителей какими-то небанальными вещами, которые даже не стоят много денег.
К слову, к обсуждению нового проекта Capital City Group подключился и «зал». Один из зрителей спросил у спикера, не много ли в Минске торговых центров? И не постигнет ли Mega Park судьба ТЦ «Палаццо», запуск которого, по мнению комментатора, нельзя назвать успешным?
Гедиминас Римкус рассказал, что его компания долго работала над концепцией, и в итоге, изучив прибалтийскую и московскую практику, приняла решение отдать порядка 30% на развлекательную составляющую.
Вадим Аванесов полюбопытствовал, а как относится Гедиминас к вопросу платных парковок?
Господин Римкус подчеркнул, что одна из самых важных вещей в торговом центре – это создать комфортные условия для посетителей:
– Если ты делаешь платную парковку, ты ограничиваешь трафик. Мне кажется, это неправильно – парковочное место должно работать. Поэтому мы отрицательно относимся к платным парковкам.
Во время беседы Вадим Аванесов затронул и тему так называемого «обеспечительного платежа»:
– Меня всегда возмущало, что этот «обеспечительный платеж» учитывается только в последний месяц аренды. То есть, арендатор исправно работает, к примеру, 5-7 лет и только в последний месяц его платеж будет учтен. Я считаю, что это несправедливо. То, что средний и крупный арендатор инвестирует в арендуемые помещения от 500 тысяч и до 1 миллиона долларов, на мой взгляд, и является лучшим «обеспечительным платежом».
В свою очередь, соучредитель Capital City Group заметил, что «обеспечительный платеж» обеспечивает арендодателю некую безопасность. Так в его практике бывали случаи, когда арендаторы просто исчезали.
Завершая беседу, оппоненты сошлись во мнении, что после пандемии посетители обязательно вернутся в
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Тема аренды, а точнее – диалога между собственником и арендатором, в кризис особенно актуальна. На днях юридическая компания REVERA совместно с...
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