«Нужно делить убытки между собой». Как вести себя в кризис бизнесу и владельцам ТЦ

Учредитель известных минских заведений рассказал, что последние события, естественно, внесли определенные коррективы в договорные отношения:

–По «Соседям» большого спада у нас не было. А вот по сегменту HoReCaпадение спроса и выручки достигало 80%. Конечно, это колоссальные убытки. Договориться с арендодателями нам помогла наша репутация. У нас – долгосрочные отношения, и практически все арендодатели пошли нам навстречу. Кто-то сократил аренду на 50%, кто-то на 70%, кому-то мы вообще платим только коммунальные. При этом, все понимают, что это – вынужденная мера, и как только все наладится, мы вернемся к нашим долговременным договоренностям.

Правда, соучредитель Capital City Group согласившись с тем, что все участники сделки должны идти на уступки, уточнил, кто же в таком случае будет платить за «простой» торговых помещений?

Вадим Аванесов ответил на это так:

– На переговоры нужно приходить со своей бухгалтерией и открывать карты. Я думаю, что в этот период нужно делить убытки между собой, просто в правильной, честной пропорции.