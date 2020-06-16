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Сегодня в Минске стартует первая в истории виртуальная выставка Маde in Belarus

16.06.2020 08:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Пройдет она в виде интерактивной экспозиции в интернете. На виртуальных стендах свою продукцию представят более 30 белорусских предприятий. Это компании из сферы сельского хозяйства и продовольствия. Ожидается, что платформу посетят представители деловых кругов Грузии, Казахстана, Узбекистана, России, Китая и других стран. Также в рамках мероприятия запланирован и международный онлайн-форум.
 
 
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Пройдет она в виде интерактивной экспозиции в интернете. На виртуальных стендах свою продукцию представят более 30 белорусских предприятий. Это компании из сферы...
 
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