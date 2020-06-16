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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня в Минске стартует первая в истории виртуальная выставка Маde in Belarus Пройдет она в виде интерактивной экспозиции в интернете. На виртуальных стендах свою продукцию представят более 30 белорусских предприятий. Это компании из сферы...

Пройдет она в виде интерактивной экспозиции в интернете. На виртуальных стендах свою продукцию представят более 30 белорусских предприятий. Это компании из сферы сельского хозяйства и продовольствия. Ожидается, что платформу посетят представители деловых кругов Грузии, Казахстана, Узбекистана, России, Китая и других стран. Также в рамках мероприятия запланирован и международный онлайн-форум.