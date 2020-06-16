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Победителями конкурса "Лучший экспортер 2019 года" стали 22 предприятия

16.06.2020 08:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Градус конкуренции из года в год повышается. В этот раз в финал вышли более 160 компаний, что почти на 10 % больше, чем в прошлом году. Самыми активными были представители пищевой отрасли, машиностроения, а также малого и среднего бизнеса. Совместными усилиями лауреаты конкурса поставили на экспорт товаров и услуг почти на 9 миллиардов долларов. География продаж - 113 стран. О победителях в разных номинациях и обладателе Гран-при БелТПП смотрите сегодня вечером специальный репортаж "Лучший экспортер 2019" сразу после "Панорамы".

 
 
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Градус конкуренции из года в год повышается. В этот раз в финал вышли более 160 компаний, что почти на 10 % больше, чем в прошлом году. Самыми активными были...
 
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