ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь может рассчитывать на нефтяную компенсацию от России на 60−70 млн долларов

16.06.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2020 году Россия может компенсировать Беларуси стоимость поставок нефти в пределах 60−70 млн долларов. Об этом в интервью Рейтер сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

— Механизм компенсации решается на высоком уровне. Он обсуждается только на 2020 год. Это будут небольшие цифры, вряд ли больше 60−70 миллионов долларов в 2020 году, — сказал Сазанов.

В конце марта Минск и Москва договорились о ценообразовании при поставках российской нефти в Беларусь после трехмесячного перерыва. Крупные российские нефтяные компании снизили премию при поставках нефти в Беларусь с 12 до 5 долларов за тонну на фоне глобального падения цен на сырье. При этом белорусские власти утверждали, что с апреля поставки де-факто будут без премии, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов.

7 мая тогдашний первый вице-премьер Дмитрий Крутой говорил, что соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным расчетам по нефти «почти готово».

По расчетам Минфина РФ, Беларусь в 2020 году может купить 12−14 млн тонн российский нефти при индикативном балансе в 24 млн тонн. С учетом выпавших объемов в начале года и спада рынка нефтепродуктов из-за пандемии белорусские нефтеперерабатывающие заводы не смогут переработать максимально возможный объем сырья.

Ранее власти Беларуси хотели получить от России компенсацию за налоговый маневр, в результате которого стоимость российской нефти для Беларуси приближается к мировым ценам.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти утверждали, что с апреля поставки российской нефти де-факто будут без премии, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Сегодня в Минске стартует первая в истории виртуальная выставка Маde in Belarus
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика