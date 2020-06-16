Беларусь может рассчитывать на нефтяную компенсацию от России на 60−70 млн долларов

Источник материала: Tut.by

В 2020 году Россия может компенсировать Беларуси стоимость поставок нефти в пределах 60−70 млн долларов. Об этом в интервью Рейтер сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

— Механизм компенсации решается на высоком уровне. Он обсуждается только на 2020 год. Это будут небольшие цифры, вряд ли больше 60−70 миллионов долларов в 2020 году, — сказал Сазанов.

В конце марта Минск и Москва договорились о ценообразовании при поставках российской нефти в Беларусь после трехмесячного перерыва. Крупные российские нефтяные компании снизили премию при поставках нефти в Беларусь с 12 до 5 долларов за тонну на фоне глобального падения цен на сырье. При этом белорусские власти утверждали, что с апреля поставки де-факто будут без премии, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов.

7 мая тогдашний первый вице-премьер Дмитрий Крутой говорил , что соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным расчетам по нефти «почти готово».

По расчетам Минфина РФ, Беларусь в 2020 году может купить 12−14 млн тонн российский нефти при индикативном балансе в 24 млн тонн. С учетом выпавших объемов в начале года и спада рынка нефтепродуктов из-за пандемии белорусские нефтеперерабатывающие заводы не смогут переработать максимально возможный объем сырья.

Ранее власти Беларуси хотели получить от России компенсацию за налоговый маневр, в результате которого стоимость российской нефти для Беларуси приближается к мировым ценам.