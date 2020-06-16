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Беларусь может рассчитывать на нефтяную компенсацию от России на 60−70 млн долларов
16.06.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2020 году Россия может компенсировать Беларуси стоимость поставок нефти в пределах 60−70 млн долларов. Об этом в интервью
— Механизм компенсации решается на высоком уровне. Он обсуждается только на 2020 год. Это будут небольшие цифры, вряд ли больше 60−70 миллионов долларов в 2020 году, — сказал Сазанов.
В конце марта Минск и Москва договорились о ценообразовании при поставках российской нефти в Беларусь после трехмесячного перерыва. Крупные российские нефтяные компании снизили премию при поставках нефти в Беларусь с 12 до 5 долларов за тонну на фоне глобального падения цен на сырье. При этом белорусские власти утверждали, что с апреля поставки де-факто будут без премии, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов.
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По расчетам Минфина РФ, Беларусь в 2020 году может купить 12−14 млн тонн российский нефти при индикативном балансе в 24 млн тонн. С учетом выпавших объемов в начале года и спада рынка нефтепродуктов из-за пандемии белорусские нефтеперерабатывающие заводы не смогут переработать максимально возможный объем сырья.
Ранее власти Беларуси хотели получить от России компенсацию за налоговый маневр, в результате которого стоимость российской нефти для Беларуси приближается к мировым ценам.
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Белорусские власти утверждали, что с апреля поставки российской нефти де-факто будут без премии, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных...
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