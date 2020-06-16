Исследования: Женщины во главе компаний увеличивают их прибыли

Источник материала: Tut.by

В последнее время исследовательские центры стали обращать больше внимания на роль женщин в бизнесе и экономике. Некоторые аналитики связывают финансовые успехи компаний, кроме прочего, с их наличием среди директоров и совладельцев. Последнее исследование BEROC показало, что реальное влияние женщин на управление компанией улучшает ее финансовое состояние даже в госсекторе.



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Женщины приносят в бизнес идеи, инновации и финансовый успех

Проведенное в 2016 году исследование аудиторской компании Ernst & Young показывало, что увеличение количества женщин в совете директоров с 0 до 30% ассоциируется с повышением рентабельности на 15%. Другое исследование, уже Международной организации труда (МОТ), подводит к тому, что гендерное разнообразие в управлении компаниями ведет к повышению их прибыли до 20%. Причем разница становится ощутимой при такой же доле женщин на высших руководящих должностях, как и в предыдущем исследовании. McKinsey & Co в своем анализе тоже указывает на прямую связь между уровнем организационной эффективности компании и ее финансовыми показателями. Компании с более высоким процентом женщин на руководящих должностях имеют более высокую операционную прибыль и показатель прироста рыночной цены акции.

Как видно, три международных не связанных друг с другом исследования утверждают: когда в руководство бизнесом входят не только мужчины, это идет компании на пользу и помогает больше зарабатывать. К этому можно добавить еще один местный анализ. Научный сотрудник Белорусского экономического центра BEROC Мария Акулова выявила, что присутствие женщин в составе собственников компаний увеличивает вероятность внедрения инноваций, которые можно смело назвать двигателем современного бизнеса.

«Присутствие женщин в органах корпоративного управления изменяет психологию принятия управленческих решений, позволяет их сбалансировать. Женщины обладают большими способностями приносить новые идеи и улучшать коммуникацию в компании, более широко используют психологическую мотивацию вместо административного управления и контроля, лучше знают психологию основной массы потребителей», — утверждают авторы свежей исследовательской работы «Реализация принципа гендерного равенства в корпоративном управлении: опыт Республики Беларусь» Олег Мазоль и Сергей Мазоль. В ней авторы проанализировали взаимосвязь успешности госпредприятий и присутствия женщин в их руководстве.

Но гендерный эффект не помогает перейти черту безубыточности

Женщины входят в состав исполнительного директората многих госпредприятий. В руководстве 41,3% компаний доля женщин превышала 30%. И всего в 12% в него входили только мужчины. Но в то же время в числе гендиректоров только 7,6% женщин, еще в 4,3% случаях они занимают пост первого заместителя. При том, что это самые важные роли для определения стратегического развития бизнеса. Для сравнения в целом по стране количество женщин топ-менеджеров близко к 34%.

Больше всего женщин в процентном соотношении в финансово-экономическом блоке топ-менеджмента компаний. Среди финансовых директоров их оказалось 17,4%, а директоров по экономике - 29,3%.

Тем не менее экономисты увидели, что для госкомпаний гендерная составляющая не имеет такого же влияния на улучшение финансовых показателей, как для бизнеса в целом. Причин тому несколько.

Почти треть исследованных компаний имела низкие показатели рентабельности собственного капитала и почти половина — рентабельности активов. У 20% исследуемых компаний рентабельность была отрицательной.

— Здесь встает вопрос эффективности самого предприятия. У нас эти предприятия давно неэффективны, и этот фактор влияет на силу этой корреляции, — отмечает научный сотрудник BEROC Олег Мазоль.

Другая причина в том, что госсектор накопил мало опыта работы, связанной с корпоративным управлением, а подходы к руководству сводятся к контролю, а не управлению предприятием.

— Пока свободы действий у того же совета директоров госпредприятий очень мало. Отсюда и низкое влияние на финансовые показатели, — комментирует экономист.

Женщины — успешные стратеги, умеющие управлять

В то же время авторы исследования отмечают, что в компаниях, где женщина занимает пост генерального директора, первого заместителя, директора по финансам, директора по экономике, выявляется слабая, но прямая связь между долей женщин в составе исполнительного директората и рентабельностью активов компаний или показателем финансовой гибкости. Это значит, что улучшение гендерного баланса влияет на финансово-экономическое состояние госкомпании в том случае, когда женщины занимают должности, реально влияющие на управленческие решения в отношении экономической стратегии компании.

— Отношение женщин к управлению, с психологической точки зрения, более основательное, они больше ориентируются на то, чтобы предприятие работало эффективно, чем на «необъективную реализацию потенциала предприятия», — считает эксперт BEROC.

Авторы исследования подытоживают, что в случае реального внедрения принципов гендерного баланса на предприятиях отдача от занимаемого женщинами положения среди топ-менеджеров была бы значительно выше. При этом эффективность от их участия в совете директоров на тех позициях, которые действительно влияют на стратегические решения, была бы ярко выражена и имела бы больший вес.

Вместе со стимулированием вовлечения женщин в предпринимательство в целом, их роль в управлении бизнесом, как малым, так и крупным, частным и государственным, в итоге оказывает положительное влияние на экономику.