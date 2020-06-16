ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Исследования: Женщины во главе компаний увеличивают их прибыли

16.06.2020 15:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В последнее время исследовательские центры стали обращать больше внимания на роль женщин в бизнесе и экономике. Некоторые аналитики связывают финансовые успехи компаний, кроме прочего, с их наличием среди директоров и совладельцев. Последнее исследование BEROC показало, что реальное влияние женщин на управление компанией улучшает ее финансовое состояние даже в госсекторе.


Фото: Reuters

Женщины приносят в бизнес идеи, инновации и финансовый успех

Проведенное в 2016 году исследование аудиторской компании Ernst & Young показывало, что увеличение количества женщин в совете директоров с 0 до 30% ассоциируется с повышением рентабельности на 15%. Другое исследование, уже Международной организации труда (МОТ), подводит к тому, что гендерное разнообразие в управлении компаниями ведет к повышению их прибыли до 20%. Причем разница становится ощутимой при такой же доле женщин на высших руководящих должностях, как и в предыдущем исследовании. McKinsey & Co в своем анализе тоже указывает на прямую связь между уровнем организационной эффективности компании и ее финансовыми показателями. Компании с более высоким процентом женщин на руководящих должностях имеют более высокую операционную прибыль и показатель прироста рыночной цены акции.

Как видно, три международных не связанных друг с другом исследования утверждают: когда в руководство бизнесом входят не только мужчины, это идет компании на пользу и помогает больше зарабатывать. К этому можно добавить еще один местный анализ. Научный сотрудник Белорусского экономического центра BEROC Мария Акулова выявила, что присутствие женщин в составе собственников компаний увеличивает вероятность внедрения инноваций, которые можно смело назвать двигателем современного бизнеса.

«Присутствие женщин в органах корпоративного управления изменяет психологию принятия управленческих решений, позволяет их сбалансировать. Женщины обладают большими способностями приносить новые идеи и улучшать коммуникацию в компании, более широко используют психологическую мотивацию вместо административного управления и контроля, лучше знают психологию основной массы потребителей», — утверждают авторы свежей исследовательской работы «Реализация принципа гендерного равенства в корпоративном управлении: опыт Республики Беларусь» Олег Мазоль и Сергей Мазоль. В ней авторы проанализировали взаимосвязь успешности госпредприятий и присутствия женщин в их руководстве.

Но гендерный эффект не помогает перейти черту безубыточности

Женщины входят в состав исполнительного директората многих госпредприятий. В руководстве 41,3% компаний доля женщин превышала 30%. И всего в 12% в него входили только мужчины. Но в то же время в числе гендиректоров только 7,6% женщин, еще в 4,3% случаях они занимают пост первого заместителя. При том, что это самые важные роли для определения стратегического развития бизнеса. Для сравнения в целом по стране количество женщин топ-менеджеров близко к 34%.

Больше всего женщин в процентном соотношении в финансово-экономическом блоке топ-менеджмента компаний. Среди финансовых директоров их оказалось 17,4%, а директоров по экономике - 29,3%.

Тем не менее экономисты увидели, что для госкомпаний гендерная составляющая не имеет такого же влияния на улучшение финансовых показателей, как для бизнеса в целом. Причин тому несколько.

Почти треть исследованных компаний имела низкие показатели рентабельности собственного капитала и почти половина — рентабельности активов. У 20% исследуемых компаний рентабельность была отрицательной.

— Здесь встает вопрос эффективности самого предприятия. У нас эти предприятия давно неэффективны, и этот фактор влияет на силу этой корреляции, — отмечает научный сотрудник BEROC Олег Мазоль.

Другая причина в том, что госсектор накопил мало опыта работы, связанной с корпоративным управлением, а подходы к руководству сводятся к контролю, а не управлению предприятием.

— Пока свободы действий у того же совета директоров госпредприятий очень мало. Отсюда и низкое влияние на финансовые показатели, — комментирует экономист.

Женщины — успешные стратеги, умеющие управлять

В то же время авторы исследования отмечают, что в компаниях, где женщина занимает пост генерального директора, первого заместителя, директора по финансам, директора по экономике, выявляется слабая, но прямая связь между долей женщин в составе исполнительного директората и рентабельностью активов компаний или показателем финансовой гибкости. Это значит, что улучшение гендерного баланса влияет на финансово-экономическое состояние госкомпании в том случае, когда женщины занимают должности, реально влияющие на управленческие решения в отношении экономической стратегии компании.

— Отношение женщин к управлению, с психологической точки зрения, более основательное, они больше ориентируются на то, чтобы предприятие работало эффективно, чем на «необъективную реализацию потенциала предприятия», — считает эксперт BEROC.

Авторы исследования подытоживают, что в случае реального внедрения принципов гендерного баланса на предприятиях отдача от занимаемого женщинами положения среди топ-менеджеров была бы значительно выше. При этом эффективность от их участия в совете директоров на тех позициях, которые действительно влияют на стратегические решения, была бы ярко выражена и имела бы больший вес.

Вместе со стимулированием вовлечения женщин в предпринимательство в целом, их роль в управлении бизнесом, как малым, так и крупным, частным и государственным, в итоге оказывает положительное влияние на экономику.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследования говорят, что компании, управляемые женщинами, больше добиваются успехов. Почему?
 
Новости дня
Новости экономики
 
Избыточное насилие как симптом. Чалый объясняет, почему выборы проходят так брутально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика