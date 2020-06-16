«После развала Союза половина ваших людей ездила с баулами в Польшу». О чем говорил Лукашенко в Гродно

Источник материала: Tut.by

16 июня Александр Лукашенко приехал в Гродно с рабочей поездкой. Он провел встречу с активом Гродненской области и рассказал, помимо прочего, о том, что именно с Гродненщины начиналась его предвыборная кампания в 1990-е годы, сообщает пресс-служба президента. О чем еще говорил президент?



Фото: president.gov.by

— Моя Родина — это Беларусь. Отсюда [из Гродненской области] я начинал предвыборную кампанию, в Бресте служил в пограничном отряде. Гомельская область навсегда останется в моем сердце — самые тяжелые времена президентства я прожил с Гомельской областью, преодолевая катастрофу на ЧАЭС. Витебск — это каждый год Славянский базар… Могилевщина, где я провел детство и юность, — сказал президент.

Также он вспомнил, что в советское время Гродненщина была одной из лучших областей всего СССР, на нее равнялись многие, да и сейчас регион остается на лидирующих позициях.

— Было время, когда после развала Союза половина ваших людей ездила с баулами в Польшу, а другая получала нищенскую зарплату на полуразрушенных предприятиях, — вспоминал президент.

Он отметил, что за 25 лет объем промышленного производства в области вырос более чем в 4 раза, экспорт товаров — почти в 5 раз. А средняя зарплата за 10 лет по области увеличилась почти вдвое.

Также Лукашенко упомянул и АЭС, которая должна заработать «в ближайшее время».

— Запуск БелАЭС также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии. Это общий вопрос Гродненского облисполкома и Правительства. […] Для меня вопрос безопасности [АЭС], как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем — увидим. Большое видится на расстоянии, — сказал Лукашенко.

В тоже время, до сих пор по Гродненской области, по словам президента, так и не выполнены четверть президентских поручений, в том числе в отношении эффективности социально-экономического развития, импортозамещения, создания рабочих мест, благоустройства и наведения порядка, строительства, ЖКХ.

Президент попросил актив области быть более активным.

Говорил Лукашенко и о безвизе, который был введен на Гродненщине несколько лет назад, и о том, что данное направление надо развивать и дальше. Говоря об иностранных инвестициях, президент отметил, что инвестиции ради инвестиций Беларуси уже не нужны.

— Если 10−15 лет назад мы говорили об инвестициях ради инвестиций, чтобы только были рабочие места, нам такие инвестиции сегодня не нужны. Мы не будем строить здесь предприятия только ради того, чтобы занять людей. Да, нужны рабочие места, но той остроты нет. Инвестиции, строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль. Это основное. Поэтому инвестиции инвестициям рознь, — сказал Лукашенко.