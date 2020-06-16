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Самый дорогой участок в Смолевичах продан с молотка за $24 тысячи. Результаты аукциона
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Источник материала:
realt.by
Участок на ул. Станюты, 38
Все участки имеют возможность подключения коммуникаций – электричества, водопровода и газа. У двух из них – на улицах Короткевича и Слободской – есть асфальтированный подъезд.
Участок на ул. Утульная, 6
Пять лотов - №№ 1-5 (участки расположены в квартале новой коттеджной застройки) и № 8 были выставлены на аукцион по 20.000 рублей каждый. Лоты № 6 и №7 оценены в 30.000 рублей (каждый).
Участок на ул. А. Пашкевич, 21
По самой высокой цене – за 58.462 рубля, или 24.495 долларов США, реализован на аукционе участок на ул. Слободской, 12.
Участок на ул. Слободская, 12
Итоги аукциона смотрите в нашей таблице.
|
Ло-ты
|
Адрес земельного участка
|
Площадь участка, соток
|
Кол-во уч-ов
|
Инженерная инфраструкту-ра *
|
Нач. цена участка
(руб.)
|
Цена продажи участка (руб.)
|
Цена продажи участка ($)
|
1
|
г. Смолевичи, ул. Станюты, 38
|
15,0
|
3
|
электричество,
газ, водопровод
|
20.000
|
26.620
|
11.153
|
2
|
г. Смолевичи, ул. Утульная, д. 6
|
15,0
|
1
|
электричество,
газ, водопровод
|
20.000
|
21.000
|
8.799
|
3
|
г. Смолевичи, ул. А.Пашкевич, д. 21
|
15,0
|
3
|
электричество,
газ, водопровод
|
20.000
|
32.210
|
13.495
|
4
|
г. Смолевичи, ул. Е.Полоцкой, д. 37
|
14,5
|
2
|
электричество,
газ, водопровод
|
20.000
|
26.620
|
11.153
|
5
|
г. Смолевичи, ул. В.Быкова, д. 5
|
15,0
|
3
|
электричество,
газ, водопровод
|
20.000
|
24.200
|
10.139
|
6
|
г. Смолевичи, ул. Короткевича (участок № 2)
|
12,9
|
-
|
электричество,
газ, водопровод, асфальтирован-ный подъезд
|
30.000
|
-
|
-
|
7
|
г. Смолевичи, ул. Слободская, д. 12
|
15,0
|
2
|
электричество,
газ, водопровод, асфальтирован-ный подъезд
|
30.000
|
58.462
|
24.495
|
8
|
г. Смолевичи, ул. Радистов (уч. № 1)
|
15,0
|
1
|
электричество, газ
|
20.000
|
21.000
|
8.799
Теги
: Минск
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