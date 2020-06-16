Самый дорогой участок в Смолевичах продан с молотка за $24 тысячи. Результаты аукциона

Источник материала: realt.by

Все участки имеют возможность подключения коммуникаций – электричества, водопровода и газа. У двух из них – на улицах Короткевича и Слободской – есть асфальтированный подъезд.

Участок на ул. А. Пашкевич, 21

Пять лотов - №№ 1-5 (участки расположены в квартале новой коттеджной застройки) и № 8 были выставлены на аукцион по 20.000 рублей каждый. Лоты № 6 и №7 оценены в 30.000 рублей (каждый).

По самой высокой цене – за 58.462 рубля, или 24.495 долларов США, реализован на аукционе участок на ул. Слободской, 12.

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