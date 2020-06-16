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Самый дорогой участок в Смолевичах продан с молотка за $24 тысячи. Результаты аукциона

16.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самый дорогой участок в Смолевичах продан с молотка за тысячи. Результаты аукциона
Участок на ул. Станюты, 38

Все участки имеют возможность подключения коммуникаций – электричества, водопровода и газа. У двух из них – на улицах Короткевича и Слободской – есть асфальтированный подъезд.


Самый дорогой участок в Смолевичах продан с молотка за тысячи. Результаты аукциона
Участок на ул. Утульная, 6

Пять лотов - №№ 1-5 (участки расположены в квартале новой коттеджной застройки) и № 8 были выставлены на аукцион по 20.000 рублей каждый.  Лоты № 6 и №7 оценены в 30.000 рублей (каждый).


Самый дорогой участок в Смолевичах продан с молотка за тысячи. Результаты аукциона
Участок на ул. А. Пашкевич, 21

По самой высокой цене – за 58.462 рубля, или 24.495 долларов США, реализован на аукционе участок на ул. Слободской, 12.


Самый дорогой участок в Смолевичах продан с молотка за тысячи. Результаты аукциона
Участок на ул. Слободская, 12

Итоги аукциона смотрите в нашей таблице.

 Ло-ты

Адрес земельного участка

Площадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструкту-ра *

Нач. цена участка

(руб.)

Цена продажи участка (руб.)

Цена продажи участка ($)

1

г. Смолевичи, ул. Станюты, 38

15,0

3

электричество,

газ, водопровод

20.000

26.620

11.153

2

г. Смолевичи, ул. Утульная, д. 6

15,0

1

электричество,

газ, водопровод

20.000

21.000

8.799

3

г. Смолевичи, ул. А.Пашкевич, д. 21

15,0

3

электричество,

газ, водопровод

20.000

32.210

13.495

4

г. Смолевичи, ул. Е.Полоцкой, д. 37

14,5

2

электричество,

газ, водопровод

20.000

26.620

11.153

5

г. Смолевичи, ул. В.Быкова, д. 5

15,0

3

электричество,

газ, водопровод

20.000

24.200

10.139

6

г. Смолевичи, ул. Короткевича (участок № 2)

12,9

-

электричество,

газ, водопровод, асфальтирован-ный подъезд

30.000

-

-

7

г. Смолевичи, ул. Слободская, д. 12

15,0

2

электричество,

газ, водопровод, асфальтирован-ный подъезд

30.000

58.462

24.495

8

г. Смолевичи, ул. Радистов (уч. № 1)

15,0

1

электричество, газ

20.000

21.000

8.799

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня прошел аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан для строительства жилых домов в городе-спутнике Минска Смолевичах. Из восьми...
 
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