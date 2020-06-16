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БПС-Сбербанк созывает внеочередное собрание акционеров. Потрясений не ждут

16.06.2020 21:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БПС-Сбербанк, 98,43% акций которого принадлежат Сбербанку России, объявил о проведении 23 июня внеочередного общего собрания акционеров.

Акционеры планируют рассмотреть возможность досрочного прекращения полномочий членов наблюдательного совета банка и избрать новых его членов, говорится в сообщении.

Впрочем, как сообщили TUT.BY источники, знакомые с ситуацией в банке, «это рутинный процесс работы коллегиального органа, повестка собрания формировалась достаточно давно, существенных изменений в составе и руководстве набсовета не планируется».

В настоящее время председателем набсовета БПС-Сбербанка является экс-глава Нацбанка Беларуси и член постоянно действующей рабочей группы при Администрации президента Петр Прокопович. Его заместитель — Тимур Козинцев, старший вице-президент — руководитель Блока Sberbank International Сбербанка РФ. В набсовет также входят другие управленцы материнского банка, первый зампред Госкомитета по имуществу Беларуси Алексей Васильев и бывшие топ-менеджеры БПС-Сбербанка.

БПС-Сбербанк по размеру активов занимает 4-е место среди 25 белорусских банков.

 
 
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Акционеры планируют рассмотреть возможность досрочного прекращения полномочий членов наблюдательного совета банка и избрать новых его членов, говорится в...
 
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