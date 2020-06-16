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Экономика дня

16.06.2020 22:24 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Повестку предстоящего Форума регионов Беларуси и России сегодня обсуждали ее кураторы. Заседание прошло в формате видеоконференции. VII форум  пройдет под знаком памяти о Великой Победе. Страны принимают его поочередно. На этот раз встреча пройдет в Минске и Минской области. Традиционно она включает большую деловую повестку. 

Сегодня организаторы утвердили перечень мероприятий, а также обсудили договоры и коммерческие контракты. Тему продолжит "Экономика дня".

Ежегодно суммы этих контрактов доходят до полумиллиарда долларов. 

VII  Форум регионов Беларуси и России  станет площадкой для бизнес-диалога 


Ожидается, что на полях форума будет работать Совет делового сотрудничества. VII  Форум регионов Беларуси и России  станет площадкой для бизнес-диалога руководителей ключевых предприятий, у которых есть взаимный интерес в производственной кооперации. В повестке встреч темы промышленности, сельского хозяйства, IT-сфера. 

Первая виртуальная выставка Маde in Belarus

Экономика дня


Сегодня в Минске стартовала первая в отечественной истории виртуальная выставка Маde in Belarus. Пройдет она в виде интерактивной экспозиции в интернете. На виртуальных стендах свою продукцию представит более 30 белорусских предприятий. Это компании из сферы сельского хозяйства и продовольствия. Ожидается, что платформу посетят представители деловых кругов Грузии, Казахстана, Узбекистана, России, Китая и других стран. Также в рамках мероприятия запланирован и международный онлайн-форум.

ЕБРР профинансирует строительство подстанции для работы СЭЗ "Минск"


Европейский банк реконструкции и развития может выделить 14 миллионов евро для электроснабжения свободной экономической зоны "Минск". Деньги пойдут на строительство подстанции "Черкасы". Кредитный проект уже одобрен. Его срок - 15 лет. Вести переговоры и вносить изменения уполномочено Министерство энергетики.
 

Зарядных станций за 2019 построили больше, чем за последние три года


Количество зарядных станций для электромобилей за прошлый год выросло на 60 %. По данным отчета Международного энергетического агентства, лидером по числу электрозаправок стал Китай. На его долю приходится более половины от общего числа зарядок в мире. Рост инфраструктуры аналитики связывают с ожидаемым бумом продаж. Между тем, чаще всего электромобили заряжают дома или на работе. С учетом тенденции Германия решила выделить полмиллиарда евро на поддержку развертывания частных электрозарядных станций. Сегодня их в мире насчитывается 6,5 миллиона.


Добровольным пенсионным страхованием в Беларуси пользуется более 180 тысяч человек


В Беларуси растет спрос на добровольное пенсионное страхование. Так, только на начало этого года в нашей стране финансовым инструментом уже пользуется более 180 тысяч человек и около 1000 компаний и организаций. Эксперты связывают растущий спрос на услугу  с повышением финансовой грамотности населения.  

Министерство финансов отмечает ежегодный прирост как количества заключаемых договоров страхования, так и страховых премий. Только за 2019 год  объем страховой премии по этому виду страхования вырос на 30 %. Средний платеж тоже увеличивается. По отчетным данным за 2019 год, белорусы уплачивают 350 рублей в год на данное страхование. 

Сегодня оформить добровольную страховую пенсию можно в двух компаниях, государственной и частной формы собственности. Примечательно, что клиент сам выбирает,  в какой валюте хранить сбережения на перспективу. Это могут быть белорусские рубли, доллары или евро. 

Бумаги малоизвестного китайского сервиса продажи недвижимости за день подскочили в 13 раз 


Курьезный случай на бирже Nasdaq. Бумаги малоизвестного китайского сервиса продажи недвижимости за день подскочили в 13 раз, доведя рыночную капитализацию компании до $4 миллиардов долларов. Скупать бумаги могли начинающие инвесторы, перепутавшие ее название (Fangdd Network Group) с аббревиатурой FAANG, составленную из первых букв названий пяти самых успешных IT-компаний - Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Неопытные инвесторы были наказаны. Уже на следующий день после внезапного скачка на 395 % бумаги обвалились, потеряв примерно 4/5 своего роста в предыдущий день. 

 
Теги: Минск
 
 
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Повестку предстоящего Форума регионов Беларуси и России сегодня обсуждали ее кураторы. Заседание прошло в формате видеоконференции. VII форум  пройдет под знаком...
 
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