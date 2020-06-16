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Форум регионов Беларуси и России пройдет 23-25 сентября

16.06.2020 20:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сенаторы Беларуси и России обсудили повестку предстоящего Форума регионов двух стран. Его примет Минск и Минская область. Заседание прошло в формате видеоконференции. Как отметили организаторы, личным встречам препятствует пандемия, но смещать даты проведения форума не намерены. Он состоится 23-25 сентября. Сегодня российские коллеги согласились с предложениями белорусской стороны. Форум пройдет под знаком памяти о Великой Победе. Но традиционно в его программе  большая деловая повестка. Ежегодно на встречах губернаторов и представителей бизнеса подписываются многомиллионные контракты. Сенаторы обсудили и финансовые перспективы этого года. 

Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сейчас больше $500 миллионов уже просматривается к подписанию. Но, думаю, эта цифра будет значительно больше. Наработки идут и по промышленности, строительству, сельскому хозяйству. Мы работаем по всем направлениям совместно с исполкомами, с бизнесом. Ведь форум -  эта та площадка, где все встречаются, идет подписание, намечаются следующие проекты".

Президенты Беларуси и России станут участниками Форума регионов


На полях форума будет работать Совет делового сотрудничества. Здесь организуют бизнес-диалог руководителей ключевых предприятий, у которых есть взаимный интерес в производственной кооперации. Для двух стран это уже седьмой форум с прицелом на усиление регионального сотрудничества.

 
Теги: Минск
 
 
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Сенаторы Беларуси и России обсудили повестку предстоящего Форума регионов двух стран. Его примет Минск и Минская область. Заседание прошло в формате...
 
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